Художник зі Швеції передав воїнам луцького «Любарта» квадроцикл. ФОТО

Пеллє Енгман передав 5-му батальйону спеціального призначення "Любарт" 12-ї бригади НГУ "Азов" квадроцикл.



Благодійник волонтерить у Шведського Центрі Допомоги від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Передав чимало речей і приїжджає в Україну, щоб допомагати нашому народу, - пише



І під час цього візиту він не був з порожніми руками, а саме бійцям Любарту в Луцьку він передав квадроцикл, квадрокоптер DJI Mavic 3 Classic та інверторний генератор.



Наявність такої багатофункціональної техніки, як квадроцикл, значно полегшить виконання завдань спецпризначенцям на передовій, забезпечуючи підвищену мобільність та маневреність в умовах бездоріжжя. Сучасний безпілотник дозволить проводити розвідку, коригувати вогонь та здійснювати моніторинг місцевості, надаючи бійцям важливу інформацію для прийняття рішень, а генератор забезпечить електроенергією в польових умовах, дозволяючи заряджати акумулятори, використовувати радіостанції та інше обладнання.



Військові ж подякували Пеллє Енгману за ці потрібні речі, які на фронті є розхідним матеріалом, адже росіяни не припиняють наступ на ділянках, які обороняє "Азов".

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