Художник зі Швеції передав воїнам луцького «Любарта» квадроцикл. ФОТО

Художник зі Швеції передав воїнам луцького «Любарта» квадроцикл. ФОТО
Волонтер зі Швеції, художник Пеллє Енгман передав 5-му батальйону спеціального призначення "Любарт" 12-ї бригади НГУ "Азов" квадроцикл.

Благодійник волонтерить у Шведського Центрі Допомоги від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Передав чимало речей і приїжджає в Україну, щоб допомагати нашому народу, - пише InsiderMedia.

І під час цього візиту він не був з порожніми руками, а саме бійцям Любарту в Луцьку він передав квадроцикл, квадрокоптер DJI Mavic 3 Classic та інверторний генератор.
Художник зі Швеції передав воїнам луцького «Любарта» квадроцикл. ФОТО


Наявність такої багатофункціональної техніки, як квадроцикл, значно полегшить виконання завдань спецпризначенцям на передовій, забезпечуючи підвищену мобільність та маневреність в умовах бездоріжжя. Сучасний безпілотник дозволить проводити розвідку, коригувати вогонь та здійснювати моніторинг місцевості, надаючи бійцям важливу інформацію для прийняття рішень, а генератор забезпечить електроенергією в польових умовах, дозволяючи заряджати акумулятори, використовувати радіостанції та інше обладнання.
Художник зі Швеції передав воїнам луцького «Любарта» квадроцикл. ФОТО
Художник зі Швеції передав воїнам луцького «Любарта» квадроцикл. ФОТО

Військові ж подякували Пеллє Енгману за ці потрібні речі, які на фронті є розхідним матеріалом, адже росіяни не припиняють наступ на ділянках, які обороняє "Азов".
Художник зі Швеції передав воїнам луцького «Любарта» квадроцикл. ФОТО

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Теги: Луцьк, Любарт, війна, Азов
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