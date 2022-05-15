На Волині водій без прав попався на порушенні, скоєному на очах у патрульних

На Волині водій без прав попався на порушенні, скоєному на очах у патрульних
На Волині патрульні поліцейські спіймали водія, який порушив ПДР, як виявилося пізніше, керманич позбавлений права керування транспортиними засобами.

Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.

12 серпня під час вимірювання швидкості за допомогою приладу TruCam ми зупинили автомобіль Volkswagen Passat, водій якого перевищив встановлене обмеження швидкості руху.

Під час перевірки документів ми встановили, що водій позбавлений права керування транспортними засобами терміном на 5 років.

На чоловіка інспектори склали адмінматеріали: за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год) та за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права, вчинене повторно) КУпАП.

Закликаємо водіїв бути відповідальними та не порушувати закон.

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Теги: Волинь, поліція, ПДР
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