Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 серпня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 14 серпня



Невелика хмарність. Без опадів.



Вітер південно-східний, 5-10 м/с.



Температура по області вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Луцьку вночі 10-12°, вдень 24-26°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 серпня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Невелика хмарність. Без опадів.Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура по області вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Луцьку вночі 10-12°, вдень 24-26°.

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