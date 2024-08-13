Російська влада евакуює біженців з Курщини на Запоріжжя

Олексій Смірнов заявив, що евакуйованих з Курщини біженців переселять на тимчасово окуповану росіянами територію Запорізької області.



Про це повідомив т. в. о губернатора Олексій Смірнов, пише



За його словами, призначений РФ "очільник" Запорізької області Євген Балицький виступив із пропозицією обладнати "санаторії та пансіонати на березі Азовського моря, розташовані від Бердянська до Кирилівки".



"Найближчим часом буде укомплектовано перші рейси для відправлення людей до пунктів тимчасового розміщення Запорізької області. Також у Курську область прибули запорізькі волонтери, які надаватимуть допомогу жителям тут, на місці", - йдеться в повідомленні.



Виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".



Станом на 12 серпня українська армія може контролювати орієнтовно 44 населених пункти в Курській області Росії, вважає аналітичний проєкт DeepState.



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив на Ставці, що українські військові продовжують проводити наступальну операцію на території Курської області РФ. "На даний час під нашим контролем знаходиться близько 1000 кв. км РФ… Ситуація знаходиться під нашим контролем", - сказав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виконувач обов’язки губернатора Курської області РФзаявив, що евакуйованих з Курщини біженців переселять на тимчасово окуповану росіянами територію Запорізької області.Про це повідомив т. в. о губернатора Олексій Смірнов, пише Українська правда За його словами, призначений РФ "очільник" Запорізької області Євген Балицький виступив із пропозицією обладнати "санаторії та пансіонати на березі Азовського моря, розташовані від Бердянська до Кирилівки"."Найближчим часом буде укомплектовано перші рейси для відправлення людей до пунктів тимчасового розміщення Запорізької області. Також у Курську область прибули запорізькі волонтери, які надаватимуть допомогу жителям тут, на місці", - йдеться в повідомленні.Виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".Станом на 12 серпня українська армія може контролювати орієнтовно 44 населених пункти в Курській області Росії, вважає аналітичний проєкт DeepState.Головнокомандувач ЗСУповідомив на Ставці, що українські військові продовжують проводити наступальну операцію на території Курської області РФ. "На даний час під нашим контролем знаходиться близько 1000 кв. км РФ… Ситуація знаходиться під нашим контролем", - сказав він.

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