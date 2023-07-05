На Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми: є загиблі





Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 13 серпня, о 07:45 годині на автодорозі Н-03 поблизу с. Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади, пише



Водій автобуса «ЛАЗ Лайнер» перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до с. Микуличин Івано-Франківської області. За попередніми даними, він не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Загалом в автобусі знаходилося 23 особи, з яких 19 дітей, двоє супроводжуючих групу дорослих та два водії.



Попередньо, внаслідок ДТП загинула дванадцятирічна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих встановлюється. Усіх потерпілих госпіталізували.



Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України.



Огляд місця події та документування наслідків ДТП тривають.



Зі свого боку, прокуратура повідомила, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).



За даними слідства, 13 серпня близько 7:30 поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади сталась аварія.



Водій автобуса «ЛАЗ Лайнер» перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області. Загалом в автобусі знаходилася 21 людина, з яких 17 дітей. Водій не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.



Внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та вчителька, яка супроводжувала групу. 16 дітей доставлено медичних закладів. Одна дитина та водій автобуса у важкому стані в реанімації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Хмельниччині поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю пасажирського автобуса з дітьми. У результаті аварії одна дитина та один дорослий, який здійснював супровід дитячої групи, загинули.Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 13 серпня, о 07:45 годині на автодорозі Н-03 поблизу с. Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади, пише LB.ua Водій автобуса «ЛАЗ Лайнер» перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до с. Микуличин Івано-Франківської області. За попередніми даними, він не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Загалом в автобусі знаходилося 23 особи, з яких 19 дітей, двоє супроводжуючих групу дорослих та два водії.Попередньо, внаслідок ДТП загинула дванадцятирічна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих встановлюється. Усіх потерпілих госпіталізували.Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України.Огляд місця події та документування наслідків ДТП тривають.Зі свого боку, прокуратура повідомила, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).За даними слідства, 13 серпня близько 7:30 поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади сталась аварія.Водій автобуса «ЛАЗ Лайнер» перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області. Загалом в автобусі знаходилася 21 людина, з яких 17 дітей. Водій не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.Внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та вчителька, яка супроводжувала групу. 16 дітей доставлено медичних закладів. Одна дитина та водій автобуса у важкому стані в реанімації.

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