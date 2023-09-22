У Луцьку затримали п`яну водійку: порушила ПДР

У Луцьку затримали п`яну водійку: порушила ПДР
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 9 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Коротко про декількох з них:

У Луцьку інспектори зупинили авто BMW за порушення ПДР. В ході спілкування із водійкою, помітили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, громадянка відмовилася від проходження огляду.

Ще одного нетверезого 41-річного керманича зупинили неподалік Ковеля. Він рухався автомобілем Toyota Land Cruiser. Під час спілкування у чоловіка ми виявили ознаки сп’яніння. Результат —2, 18 проміле.

На дорожній станції патрульної поліції екіпаж патрульних зупинили авто марки Renault Logan, який рухався в дію комендантської години. Під час перевірки документів у водія патрульні помітили ознаки сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці, Драгер показав 0, 58 проміле.

На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Волинь, патрульні, водії
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