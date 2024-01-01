Росія перекидає свої війська з півдня на Курщину, — «Таврія»





Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в етері національного телемаратону. пише



За даними розвідки, є переміщення із, зокрема, Придніпровського напрямку російських підрозділів, деяких батальйонів, інших частин на інші напрямки. Йдеться і про Курську область, де у росіян «зараз найбільше дірок в обороні», зауважив Лиховій.



Попри це на півдні помітили, що коли там була велика кількість російського особового складу, то штурмових дій було менше, однак коли їх почали забирати, то за вчора було «різке пожвавлення» на Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра.



«Думаю, що повинно минути декілька днів, щоб зрозуміти, чи це були російські демонстраційні дії, коли вони хочуть нібито показати, що попри зменшення їхніх захисних порядків вони спроможні атакувати далі, чи це, можливо, якийсь інший задум», — зауважив Лиховій.



Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни писали, що росія може передислокувати в Курську область деякі підрозділи, які діють на окупованих територіях півдня й сходу України, однак це може зайняти певний час.



Більше про події в Курській області



На тлі повідомлень російських «військкорів» про прорив кордону в Курській області лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України.



Глава Курщини підтверджував, що з прикордоння області евакуюються місцеві жителі. Всі екстрені служби Курської області переведені в посилений режим роботи.



Російське видання «Агентство» написало, що влада рф із початку прориву в Курській області шість разів оголошувала про нібито зупинення просування і навіть відступ українських військових. Хоча зона бойових дій розширилася, а ЗСУ нібито взяли майже під повний контроль місто Суджа.



Уперше президент України Володимир Зеленський підтвердив бої на Курщині 12 серпня — під контролем вже 1000 км² територій. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.



Росія вже оголосила про проведення «антитерористичної операції» в Бєлгородській, Брянській і Курській областях. На думку аналітиків, таке формулювання обрали, щоб не сіяти більше паніки серед населення. російське опозиційне видання «Верстка» писало, що наразі не планується вводити воєнний стан у Курській області, щоб «не тривожити людей».



За даними видання, кремль також рекомендував російським депутатам і сенаторам не коментувати події в Курській області «до особливого розпорядження» або обговорювати їх якомога стисліше, посилаючись лише на офіційні заяви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська рф перекидають свій особовий склад з південних напрямків, зокрема Придніпровського, на інші, серед яких і Курський, що в росії.Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія»в етері національного телемаратону. пише Громадське За даними розвідки, є переміщення із, зокрема, Придніпровського напрямку російських підрозділів, деяких батальйонів, інших частин на інші напрямки. Йдеться і про Курську область, де у росіян «зараз найбільше дірок в обороні», зауважив Лиховій.Попри це на півдні помітили, що коли там була велика кількість російського особового складу, то штурмових дій було менше, однак коли їх почали забирати, то за вчора було «різке пожвавлення» на Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра.«Думаю, що повинно минути декілька днів, щоб зрозуміти, чи це були російські демонстраційні дії, коли вони хочуть нібито показати, що попри зменшення їхніх захисних порядків вони спроможні атакувати далі, чи це, можливо, якийсь інший задум», — зауважив Лиховій.Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни писали, що росія може передислокувати в Курську область деякі підрозділи, які діють на окупованих територіях півдня й сходу України, однак це може зайняти певний час.На тлі повідомлень російських «військкорів» про прорив кордону в Курській області лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України.Глава Курщини підтверджував, що з прикордоння області евакуюються місцеві жителі. Всі екстрені служби Курської області переведені в посилений режим роботи.Російське видання «Агентство» написало, що влада рф із початку прориву в Курській області шість разів оголошувала про нібито зупинення просування і навіть відступ українських військових. Хоча зона бойових дій розширилася, а ЗСУ нібито взяли майже під повний контроль місто Суджа.Уперше президент Українипідтвердив бої на Курщині 12 серпня — під контролем вже 1000 км² територій. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.Росія вже оголосила про проведення «антитерористичної операції» в Бєлгородській, Брянській і Курській областях. На думку аналітиків, таке формулювання обрали, щоб не сіяти більше паніки серед населення. російське опозиційне видання «Верстка» писало, що наразі не планується вводити воєнний стан у Курській області, щоб «не тривожити людей».За даними видання, кремль також рекомендував російським депутатам і сенаторам не коментувати події в Курській області «до особливого розпорядження» або обговорювати їх якомога стисліше, посилаючись лише на офіційні заяви.

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