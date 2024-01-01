На Волині горів гараж

На Волині горів гараж
У місті Володимирі рятувальники ліквідували пожежу в гаражі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

12 серпня обідньої пори виникла пожежа в гаражі на вулиці Клима Савура у місті Володимирі, повідомлення до служби 101 надійшло о 14:24.

На гасіння подано два водяних стволи, пожежу ліквідували о 14:56.

До гасіння залучались вогнеборці міської 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди міста Устилуг.

Вогнем знищено перекриття будівлі.

Імовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
На Волині горів гараж

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Теги: Волинь, рятувальники, пожежа
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