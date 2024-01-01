На Волині горів гараж
Сьогодні, 10:10
У місті Володимирі рятувальники ліквідували пожежу в гаражі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
12 серпня обідньої пори виникла пожежа в гаражі на вулиці Клима Савура у місті Володимирі, повідомлення до служби 101 надійшло о 14:24.
На гасіння подано два водяних стволи, пожежу ліквідували о 14:56.
До гасіння залучались вогнеборці міської 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди міста Устилуг.
Вогнем знищено перекриття будівлі.
Імовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
12 серпня обідньої пори виникла пожежа в гаражі на вулиці Клима Савура у місті Володимирі, повідомлення до служби 101 надійшло о 14:24.
На гасіння подано два водяних стволи, пожежу ліквідували о 14:56.
До гасіння залучались вогнеборці міської 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди міста Устилуг.
Вогнем знищено перекриття будівлі.
Імовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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