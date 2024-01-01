На Волині горів гараж





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



12 серпня обідньої пори виникла пожежа в гаражі на вулиці Клима Савура у місті Володимирі, повідомлення до служби 101 надійшло о 14:24.



На гасіння подано два водяних стволи, пожежу ліквідували о 14:56.



До гасіння залучались вогнеборці міської 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди міста Устилуг.



Вогнем знищено перекриття будівлі.



Імовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Володимирі рятувальники ліквідували пожежу в гаражі.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.12 серпня обідньої пори виникла пожежа в гаражі на вулиці Клима Савура у місті Володимирі, повідомлення до служби 101 надійшло о 14:24.На гасіння подано два водяних стволи, пожежу ліквідували о 14:56.До гасіння залучались вогнеборці міської 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди міста Устилуг.Вогнем знищено перекриття будівлі.Імовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

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