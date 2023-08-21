На Волині автомобіль збив 14-річну дівчинку

На Волині автомобіль збив 14-річну дівчинку
У Володимирській громаді автомобіль збив неповнолітню дівчинку.

Про це пише Буг.

12-го серпня у селі Ласків Володимирської громади на вулиці Шкільній сірий "мінівен" збив неповнолітню дівчину.

Як стало відомо БУГу з власних джерел, 14-річна дівчинка гуляла з подругою, коли на неї скоїв наїзд сірий "мінівен".

На місці працювали поліцейські та швидка медична допомога.

Деталі - згодом.
На Волині автомобіль збив 14-річну дівчинку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, дівчинка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія перекидає свої війська з півдня на Курщину, — «Таврія»
Сьогодні, 10:30
На Волині горів гараж
Сьогодні, 10:10
На Волині автомобіль збив 14-річну дівчинку
Сьогодні, 09:50
Найактивніше ворог наступає на Покровському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:20
Уночі сили ППО збили 30 російських безпілотників
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
У Луцьку 56-річний керманич наїхав на 9-річну дівчинку У Луцьку 56-річний керманич наїхав на 9-річну дівчинку
22 липень, 12:16
На Волині у ДТП постраждала 12-річна дівчинка На Волині у ДТП постраждала 12-річна дівчинка
21 серпень, 2023, 10:23
На Волині зіткнулися два мотоцикли, за кермом яких були 14-річні школярі На Волині зіткнулися два мотоцикли, за кермом яких були 14-річні школярі
12 серпень, 11:56
На Волині зіткнулися дві автівки: травмувалася 6-річна дитина На Волині зіткнулися дві автівки: травмувалася 6-річна дитина
12 серпень, 10:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку затримали п`яну водійку: порушила ПДР
Сьогодні, 11:10
 0
«Продався» окупантам: у Луцьку до 15 років ув’язнення засудили державного зрадника
Сьогодні, 10:37
 0
Росія перекидає свої війська з півдня на Курщину, — «Таврія»
Сьогодні, 10:30
 0
На Волині горів гараж
Сьогодні, 10:10
 0
На Волині автомобіль збив 14-річну дівчинку
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8