На Волині автомобіль збив 14-річну дівчинку
Сьогодні, 09:50
У Володимирській громаді автомобіль збив неповнолітню дівчинку.
Про це пише Буг.
12-го серпня у селі Ласків Володимирської громади на вулиці Шкільній сірий "мінівен" збив неповнолітню дівчину.
Як стало відомо БУГу з власних джерел, 14-річна дівчинка гуляла з подругою, коли на неї скоїв наїзд сірий "мінівен".
На місці працювали поліцейські та швидка медична допомога.
Деталі - згодом.
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Про це пише Буг.
12-го серпня у селі Ласків Володимирської громади на вулиці Шкільній сірий "мінівен" збив неповнолітню дівчину.
Як стало відомо БУГу з власних джерел, 14-річна дівчинка гуляла з подругою, коли на неї скоїв наїзд сірий "мінівен".
На місці працювали поліцейські та швидка медична допомога.
Деталі - згодом.
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