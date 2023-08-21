На Волині автомобіль збив 14-річну дівчинку





Про це пише



12-го серпня у селі Ласків Володимирської громади на вулиці Шкільній сірий "мінівен" збив неповнолітню дівчину.



Як стало відомо БУГу з власних джерел, 14-річна дівчинка гуляла з подругою, коли на неї скоїв наїзд сірий "мінівен".



На місці працювали поліцейські та швидка медична допомога.



Деталі - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирській громаді автомобіль збив неповнолітню дівчинку.Про це пише Буг 12-го серпня у селі Ласків Володимирської громади на вулиці Шкільній сірий "мінівен" збив неповнолітню дівчину.Як стало відомо БУГу з власних джерел, 14-річна дівчинка гуляла з подругою, коли на неї скоїв наїзд сірий "мінівен".На місці працювали поліцейські та швидка медична допомога.Деталі - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію