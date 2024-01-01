Уночі сили ППО збили 30 російських безпілотників





Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.



Ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" /KN-23 із Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.



"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 13 серпня сили протиповітряної оборони збили 30 російських безпілотників.Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.Ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" /KN-23 із Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ."В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях", - йдеться в повідомленні.

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