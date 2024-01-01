Уночі сили ППО збили 30 російських безпілотників

Уночі сили ППО збили 30 російських безпілотників
У ніч на 13 серпня сили протиповітряної оборони збили 30 російських безпілотників.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" /KN-23 із Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
ТА ТИ ШО-О? Крадущий пенсії зеленський клоун Піз.добол!= сYчий ти Клоун зеленський трикратно крадеш наші мізерні пенсії незаконно добавив своєму підорному татусю 150000гр.стипендну довічну пенсію і даєш щомісячно кожному полоненому окупанту-вбивці по 10000гр. на готельне шикарне утримання а голодаючих вимирачих без можливостей купувати дорогущі ліки без лікування пенсіонерів маєш гірше за ворогів-окупатів генцидно даючи їм всього лише по 2000-3000гр.пенсії в місяць на швидке помирання!!! ЩОБ ТИ ГАД нелігетимний президент зеленський ПОДОХ РАЗОМ З хряком порошенком НА НАРАХ У ПАРАШІ за злочини перед пограбованними ПЕНСІОНЕРАМИ!!! ПІДОР нелігетимний зе-клоун пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ ЗЕ-модератор-ПІДОРАС!!!!!!!!!!!!
Відповісти
Вибір редактора
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Найактивніше ворог наступає на Покровському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:20
Уночі сили ППО збили 30 російських безпілотників
Сьогодні, 09:00
Що потрібно знати про безпеку використання скрапленого газу: поради волинських газовиків
Сьогодні, 08:20
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 13-14 серпня
Сьогодні, 07:12
Чи зможуть студенти і багатодітні батьки отримати відстрочку в Резерв+: у Міноборони дали відповідь
Сьогодні, 05:15
Схожі новини
Найактивніше ворог наступає на Покровському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Найактивніше ворог наступає на Покровському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:20
На Донеччині загинув Герой з Волині Георгій Гламазда На Донеччині загинув Герой з Волині Георгій Гламазда
12 серпень, 17:11
Росія втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області, - ЗМІ Росія втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області, - ЗМІ
12 серпень, 16:31
Україна може використовувати передану Німеччиною зброю на свій розсуд, – Міноборони ФРН Україна може використовувати передану Німеччиною зброю на свій розсуд, – Міноборони ФРН
12 серпень, 15:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Найактивніше ворог наступає на Покровському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:20
 0
Уночі сили ППО збили 30 російських безпілотників
Сьогодні, 09:00
 0
Що потрібно знати про безпеку використання скрапленого газу: поради волинських газовиків
Сьогодні, 08:20
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 13-14 серпня
Сьогодні, 07:12
 0
Чи зможуть студенти і багатодітні батьки отримати відстрочку в Резерв+: у Міноборони дали відповідь
Сьогодні, 05:15
 0
Медіа
відео
1/8