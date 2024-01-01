Уночі сили ППО збили 30 російських безпілотників
Сьогодні, 09:00
У ніч на 13 серпня сили протиповітряної оборони збили 30 російських безпілотників.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" /KN-23 із Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.
"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" /KN-23 із Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.
"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях", - йдеться в повідомленні.
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Коментарі 1
ТА ТИ ШО-О? Крадущий пенсії зеленський клоун Піз.добол!= сYчий ти Клоун зеленський трикратно крадеш наші мізерні пенсії незаконно добавив своєму підорному татусю 150000гр.стипендну довічну пенсію і даєш щомісячно кожному полоненому окупанту-вбивці по 10000гр. на готельне шикарне утримання а голодаючих вимирачих без можливостей купувати дорогущі ліки без лікування пенсіонерів маєш гірше за ворогів-окупатів генцидно даючи їм всього лише по 2000-3000гр.пенсії в місяць на швидке помирання!!! ЩОБ ТИ ГАД нелігетимний президент зеленський ПОДОХ РАЗОМ З хряком порошенком НА НАРАХ У ПАРАШІ за злочини перед пограбованними ПЕНСІОНЕРАМИ!!! ПІДОР нелігетимний зе-клоун пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ ЗЕ-модератор-ПІДОРАС!!!!!!!!!!!!
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