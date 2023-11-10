Що потрібно знати про безпеку використання скрапленого газу: поради волинських газовиків





Про це в ефірі "Українського радіо Луцьк" повідомив начальник аварійно-диспетчерської служби Волинської філії "Газмережі" Валентин Киричук і розповів, що мають знати споживачі про безпечне використання приладів на скрапленому газі, передає



Зі слів Валентина Кричука, компанія займаємось розподілом природного газу, але певна кількість споживачів на Волині користуються також скрапленим газом. Він є більш вибухонебезпечним, ніж природній газ.



Зазвичай, говорить начальник аварійно-диспетчерської служби, люди використовують скраплений газ для приготування їжі на газових плитах. Їх встановлюють на кухні. А тому й газові балони треба ставити на кухні.



"Якщо балон місткістю 50 літрів, то дозволено встановлювати лише один. Якщо менші балони, то їх може бути два: один основний, а інший — запасний. Не допускається встановлення балонів у житлових кімнатах, балконах, лоджіях, цокольних, підвальних приміщеннях, у приміщеннях із входами в підвали та погреби. А також у будинках гуртожитків", — зазначив Валентин Киричук.



Безпека використання газових плит на скрапленому газі



Газовий балон зі скрапленим газом треба встановлювати на кухні біля газової плити. При покупці приладу у продавця потрібно поцікавитись — чи є в комплекті форсунок для скрапленого газу.



"Наголошую: якщо ви хочете замінити форсунки або взагалі відремонтувати газову плиту, яка працює на скрапленому газі, то потрібно звертатись до фахівців, які мають відповідний дозвіл на виконання таких робіт", — радить начальник аварійно-диспетчерської служби.



Від газової плити балон потрібно встановлювати на відстані не менше, ніж пів метра. Від нагрівальних приладів балон має стояти не ближче, ніж метр.



Також є певні вимоги і до самих приміщень. Валентин Киричук каже: там має бути вікно і вентиляція.



Чи безпечні у побуті туристичні газові плити



Розповів фахівець і про використання туристичних газових плит, які нині мають попит. Зі слів Валентина Киричука, вимоги безпеки при їх використанні — такі ж як і в звичайних плит та балонів із невеликим об'ємом.



У державних будівельних нормах прописано, що балони зі скрапленим газом туристичні, нетуристичні, неважливо, можна використовувати в будинках тільки в будівлі до двох поверхів. В триповерховому будинку і вище скраплений газ використовувати не можна", — говорить посадовець.



Що робити, якщо відчули запах газу в помешканні



Перш за все, говорить начальник аварійно-диспетчерської служби, потрібно покинути приміщення, де відчутно запах газу. Також варто відкрити усі вікна та двері.



"Не важливо на вулиці чи у квартирі, під’їзді — треба прослідкувати, щоб не було відкритого вогню. Після чого зателефонувати на номер 104. Виконати все та дочекатися аварійної газової служби. Вони встановлять чи це витік газу, чи ні. Якщо є витік газу, тоді ми його ліквідуємо залежно від ситуації", — сказав Валентин Киричук.



Як додав посадовець, наразі на Волині працюють 15 бригад аварійно-диспетчерської служби. Їхня кількість незмінна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку року волинські газовики отримали майже чотири тисячі викликів. У 80% із них споживачі повідомляли про запах газу у квартирі чи будинку.Про це в ефірі "Українського радіо Луцьк" повідомив начальник аварійно-диспетчерської служби Волинської філії "Газмережі"і розповів, що мають знати споживачі про безпечне використання приладів на скрапленому газі, передає Суспільне Зі слів Валентина Кричука, компанія займаємось розподілом природного газу, але певна кількість споживачів на Волині користуються також скрапленим газом. Він є більш вибухонебезпечним, ніж природній газ.Зазвичай, говорить начальник аварійно-диспетчерської служби, люди використовують скраплений газ для приготування їжі на газових плитах. Їх встановлюють на кухні. А тому й газові балони треба ставити на кухні."Якщо балон місткістю 50 літрів, то дозволено встановлювати лише один. Якщо менші балони, то їх може бути два: один основний, а інший — запасний. Не допускається встановлення балонів у житлових кімнатах, балконах, лоджіях, цокольних, підвальних приміщеннях, у приміщеннях із входами в підвали та погреби. А також у будинках гуртожитків", — зазначив Валентин Киричук.Газовий балон зі скрапленим газом треба встановлювати на кухні біля газової плити. При покупці приладу у продавця потрібно поцікавитись — чи є в комплекті форсунок для скрапленого газу."Наголошую: якщо ви хочете замінити форсунки або взагалі відремонтувати газову плиту, яка працює на скрапленому газі, то потрібно звертатись до фахівців, які мають відповідний дозвіл на виконання таких робіт", — радить начальник аварійно-диспетчерської служби.Від газової плити балон потрібно встановлювати на відстані не менше, ніж пів метра. Від нагрівальних приладів балон має стояти не ближче, ніж метр.Також є певні вимоги і до самих приміщень. Валентин Киричук каже: там має бути вікно і вентиляція.Розповів фахівець і про використання туристичних газових плит, які нині мають попит. Зі слів Валентина Киричука, вимоги безпеки при їх використанні — такі ж як і в звичайних плит та балонів із невеликим об'ємом.У державних будівельних нормах прописано, що балони зі скрапленим газом туристичні, нетуристичні, неважливо, можна використовувати в будинках тільки в будівлі до двох поверхів. В триповерховому будинку і вище скраплений газ використовувати не можна", — говорить посадовець.Перш за все, говорить начальник аварійно-диспетчерської служби, потрібно покинути приміщення, де відчутно запах газу. Також варто відкрити усі вікна та двері."Не важливо на вулиці чи у квартирі, під’їзді — треба прослідкувати, щоб не було відкритого вогню. Після чого зателефонувати на номер 104. Виконати все та дочекатися аварійної газової служби. Вони встановлять чи це витік газу, чи ні. Якщо є витік газу, тоді ми його ліквідуємо залежно від ситуації", — сказав Валентин Киричук.Як додав посадовець, наразі на Волині працюють 15 бригад аварійно-диспетчерської служби. Їхня кількість незмінна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію