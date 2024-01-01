Чи зможуть студенти і багатодітні батьки отримати відстрочку в Резерв+: у Міноборони дали відповідь

Чи зможуть студенти і багатодітні батьки отримати відстрочку в Резерв+: у Міноборони дали відповідь
Протягом 2024 року в застосунку "Резерв+" з’являться відстрочки для студентів та багатодітних батьків.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає ТСН.
За словами посадовиці, особливо важливою є функція автоматичної онлайн-відстрочки, яка буде реалізована через інтеграцію з іншими реєстрами. Перші оновлення стосуватимуться студентів денної форми навчання і багатодітних батьків.

"Ми прагнемо не змушувати громадян стояти у чергах, а запровадити проактивну автоматичну відстрочку. Як тільки інформація з відповідних реєстрів стане доступною, вона одразу відобразиться в "Резерв+", – заявила Черногоренко.


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Теги: Мобілізація, війна, відстрочка
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