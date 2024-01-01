Коли копати картоплю 2024 року, щоб добре збереглася: найкращі дати за місячним календарем





Коли копати картоплю



Ранні сорти картоплі для вживання в їжу можна викопувати вже в кінці червня — на початку липня, через 15-20 днів після цвітіння. Для зберігання її збирають трохи пізніше, в середині — кінці липня. Середньостиглі сорти зазвичай готові до збирання на зберігання в кінці серпня — на початку вересня. А пізні сорти картоплі збирають для зберігання в кінці вересня — на початку жовтня, передає



Як визначити, що картоплю пора копати



Для того, щоб визначити, коли викопувати молоду картоплю, від початку цвітіння відраховують 15-20 днів, а іноді й 3 тижні, якщо картопля недостатньо велика. Пізні сорти картоплі копають через 2,5-4 місяці після посадки.



Найперша ознака, за якою визначають терміни копання картоплі — це бадилля. Якщо воно лягло, це вважають найпершою ознакою того, що можна розпочинати збирання врожаю. Коли картопля дозріла, бадилля також починає жовтіти та сохнути.



Серед інших ознак — бульби легко відділяються від бадилля, шкірка бульб товста і не лущиться, а розмір бульб відповідає сортовим характеристикам.



Коли копати картоплю у серпні та вересні 2024 року за місячним календарем



Згідно з місячним календарем найсприятливіші дні для копання картоплі у серпні 2024 року ‒ це 14-20, 25, 29 та 30 серпня.



У вересні 2024 року, найкращими днями для копання картоплі є 1-2, 6-11, 15-21, 23-26 та 29-30 вересня



Як краще копати картоплю



Приблизно за тиждень до викопування картоплі бадилля можна зрізати, залишивши приблизно 10 см стебла від коріння — це полегшить процес і підживить картоплю, а можна бадилля перед копанням взагалі скосити та спалити.



Картоплю можна копати лопатою, але вилами це робити легше. Увіткніть їх у землю на відстані приблизно 15–20 сантиметрів від основи куща та акуратно перевертайте землю. Потім землю слід поворушити з країв ямки, адже деякі бульби можуть бути там. Посічену та порізану картоплю відберіть окремо, тому що зберігати її довго не можна.



Якщо картоплю садили мотоблоком, оптимальним варіантом буде викопувати її таким же чином.налаштувавши його на потрібну глибину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Термін початку викопування картоплі залежить від багатьох факторів. Зокрема, від сорту, погоди, часу посадки, догляду тощо.Ранні сорти картоплі для вживання в їжу можна викопувати вже в кінці червня — на початку липня, через 15-20 днів після цвітіння. Для зберігання її збирають трохи пізніше, в середині — кінці липня. Середньостиглі сорти зазвичай готові до збирання на зберігання в кінці серпня — на початку вересня. А пізні сорти картоплі збирають для зберігання в кінці вересня — на початку жовтня, передає ТСН Для того, щоб визначити, коли викопувати молоду картоплю, від початку цвітіння відраховують 15-20 днів, а іноді й 3 тижні, якщо картопля недостатньо велика. Пізні сорти картоплі копають через 2,5-4 місяці після посадки.Найперша ознака, за якою визначають терміни копання картоплі — це бадилля. Якщо воно лягло, це вважають найпершою ознакою того, що можна розпочинати збирання врожаю. Коли картопля дозріла, бадилля також починає жовтіти та сохнути.Серед інших ознак — бульби легко відділяються від бадилля, шкірка бульб товста і не лущиться, а розмір бульб відповідає сортовим характеристикам.Згідно з місячним календарем найсприятливіші дні для копання картоплі у серпні 2024 року ‒ це 14-20, 25, 29 та 30 серпня.У вересні 2024 року, найкращими днями для копання картоплі є 1-2, 6-11, 15-21, 23-26 та 29-30 вересняПриблизно за тиждень до викопування картоплі бадилля можна зрізати, залишивши приблизно 10 см стебла від коріння — це полегшить процес і підживить картоплю, а можна бадилля перед копанням взагалі скосити та спалити.Картоплю можна копати лопатою, але вилами це робити легше. Увіткніть їх у землю на відстані приблизно 15–20 сантиметрів від основи куща та акуратно перевертайте землю. Потім землю слід поворушити з країв ямки, адже деякі бульби можуть бути там. Посічену та порізану картоплю відберіть окремо, тому що зберігати її довго не можна.Якщо картоплю садили мотоблоком, оптимальним варіантом буде викопувати її таким же чином.налаштувавши його на потрібну глибину.

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