Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 13-14 серпня
Сьогодні, 07:12
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-14 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У вівторок, 13 серпня, та середу, 14 серпня, буря знизить свою активність – до К-індексу 4 (жовтий рівень), але все одно залишатиметься досить відчутною.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У вівторок, 13 серпня, та середу, 14 серпня, буря знизить свою активність – до К-індексу 4 (жовтий рівень), але все одно залишатиметься досить відчутною.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 13-14 серпня
Сьогодні, 07:12
Чи зможуть студенти і багатодітні батьки отримати відстрочку в Резерв+: у Міноборони дали відповідь
Сьогодні, 05:15
Коли копати картоплю 2024 року, щоб добре збереглася: найкращі дати за місячним календарем
Сьогодні, 03:11
Нова дата: коли святкуємо Усікновення голови Івана Хрестителя
Сьогодні, 01:30
13 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00