Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-14 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.У вівторок, 13 серпня, та середу, 14 серпня, буря знизить свою активність – до К-індексу 4 (жовтий рівень), але все одно залишатиметься досить відчутною.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.