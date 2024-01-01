Для людей похилого віку на Волині створили безплатні курси цифрової грамотності

Для людей похилого віку на Волині створили безплатні курси цифрової грамотності
У Нововолинську сьогодні, 10 вересня, розпочинаються курси цифрової грамотності для людей похилого віку.

Про це пише Суспільне.

Навчання безплатне та відбуватиметься у Нововолинській публічній бібліотеці, за адресою проспект Дружби, 17, розповіла керівниця Нововолинської публічної бібліотеки Аліна Регешук.

Всього заплановані 10 занять по 1 годині. Курси орієнтовані на людей, які хочуть розвинути свої навички роботи з компʼютером, смартфоном та онлайн-послугами.

Курси організували за сприяння швейцарсько-української програми, що виконується Фондом Східна Європа. Проєкт реалізовували з жовтня минулого року. За цей час цифрової грамотності навчили понад 300 людей, розповіла Аліна Регешук.

Для участі у навчання потрібно буде заповнити анкету у бібліотеці.

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Теги: інтернет, Волинь
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