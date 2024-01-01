Для людей похилого віку на Волині створили безплатні курси цифрової грамотності
Сьогодні, 12:28
У Нововолинську сьогодні, 10 вересня, розпочинаються курси цифрової грамотності для людей похилого віку.
Про це пише Суспільне.
Навчання безплатне та відбуватиметься у Нововолинській публічній бібліотеці, за адресою проспект Дружби, 17, розповіла керівниця Нововолинської публічної бібліотеки Аліна Регешук.
Всього заплановані 10 занять по 1 годині. Курси орієнтовані на людей, які хочуть розвинути свої навички роботи з компʼютером, смартфоном та онлайн-послугами.
Курси організували за сприяння швейцарсько-української програми, що виконується Фондом Східна Європа. Проєкт реалізовували з жовтня минулого року. За цей час цифрової грамотності навчили понад 300 людей, розповіла Аліна Регешук.
Для участі у навчання потрібно буде заповнити анкету у бібліотеці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Суспільне.
Навчання безплатне та відбуватиметься у Нововолинській публічній бібліотеці, за адресою проспект Дружби, 17, розповіла керівниця Нововолинської публічної бібліотеки Аліна Регешук.
Всього заплановані 10 занять по 1 годині. Курси орієнтовані на людей, які хочуть розвинути свої навички роботи з компʼютером, смартфоном та онлайн-послугами.
Курси організували за сприяння швейцарсько-української програми, що виконується Фондом Східна Європа. Проєкт реалізовували з жовтня минулого року. За цей час цифрової грамотності навчили понад 300 людей, розповіла Аліна Регешук.
Для участі у навчання потрібно буде заповнити анкету у бібліотеці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Івано-Франківську планують ввести мовну інспекцію: у місті побільшало російської мови
Сьогодні, 12:53
На війні полягли два Герої із громади під Луцьком
Сьогодні, 12:39
Для людей похилого віку на Волині створили безплатні курси цифрової грамотності
Сьогодні, 12:28