Кличко зустрівся з Олафом Шольцем – говорив про далекобійну зброю для України та посилення санкцій проти росії

Кличко зустрівся з Олафом Шольцем – говорив про далекобійну зброю для України та посилення санкцій проти росії
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем під час заходу Bild 100. Говорив про важливість допомоги Україні далекобійною зброєю та підвищення дієвості санкцій проти росії.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Відвідали з Володимиром у Берліні захід Bild 100. У розмові з Олафом Шольцем підкреслили, що незмінна підтримка Німеччини вкрай важлива для України. Допомога, зокрема, далекобійною зброєю, сьогодні критично необхідна! А будь-які поступки Путіну не зупинять його в подальших загарбницьких прагненнях. Уже не тільки щодо України. І це наші партнери повинні чітко розуміти. Не менш важливе й запровадження більш суворого режиму санкцій, ліквідація лазівок, які в ньому знаходить росія», - заявив Віталій Кличко.

Bild 100 – престижний щорічний захід, на який німецьке видання й видавництво Axel Springer збирає найвпливовіших людей - політиків, представників бізнесу, громадського сектору, культури.
Кличко зустрівся з Олафом Шольцем – говорив про далекобійну зброю для України та посилення санкцій проти росії

Цьогоріч у неформальному спілкуванні взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Фрідріх Мерц, премʼєр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Хендрік Вюст, премʼєр Баварії Маркус Зьодер, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, мери Берліна Кай Вегнер та Гамбурга Петер Ченчер, повідомив Віталій Кличко.
Кличко зустрівся з Олафом Шольцем – говорив про далекобійну зброю для України та посилення санкцій проти росії
Кличко зустрівся з Олафом Шольцем – говорив про далекобійну зброю для України та посилення санкцій проти росії
Кличко зустрівся з Олафом Шольцем – говорив про далекобійну зброю для України та посилення санкцій проти росії
Кличко зустрівся з Олафом Шольцем – говорив про далекобійну зброю для України та посилення санкцій проти росії
Кличко зустрівся з Олафом Шольцем – говорив про далекобійну зброю для України та посилення санкцій проти росії
Кличко зустрівся з Олафом Шольцем – говорив про далекобійну зброю для України та посилення санкцій проти росії
Кличко зустрівся з Олафом Шольцем – говорив про далекобійну зброю для України та посилення санкцій проти росії
Кличко зустрівся з Олафом Шольцем – говорив про далекобійну зброю для України та посилення санкцій проти росії
Кличко зустрівся з Олафом Шольцем – говорив про далекобійну зброю для України та посилення санкцій проти росії

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Теги: Кличко
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