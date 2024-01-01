Кличко зустрівся з Олафом Шольцем – говорив про далекобійну зброю для України та посилення санкцій проти росії

Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем під час заходу Bild 100. Говорив про важливість допомоги Україні далекобійною зброєю та підвищення дієвості санкцій проти росії.



Про це Кличко



«Відвідали з Володимиром у Берліні захід Bild 100. У розмові з Олафом Шольцем підкреслили, що незмінна підтримка Німеччини вкрай важлива для України. Допомога, зокрема, далекобійною зброєю, сьогодні критично необхідна! А будь-які поступки Путіну не зупинять його в подальших загарбницьких прагненнях. Уже не тільки щодо України. І це наші партнери повинні чітко розуміти. Не менш важливе й запровадження більш суворого режиму санкцій, ліквідація лазівок, які в ньому знаходить росія», - заявив Віталій Кличко.



Bild 100 – престижний щорічний захід, на який німецьке видання й видавництво Axel Springer збирає найвпливовіших людей - політиків, представників бізнесу, громадського сектору, культури.



Цьогоріч у неформальному спілкуванні взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Фрідріх Мерц, премʼєр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Хендрік Вюст, премʼєр Баварії Маркус Зьодер, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, мери Берліна Кай Вегнер та Гамбурга Петер Ченчер, повідомив Віталій Кличко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Києвазустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем під час заходу Bild 100. Говорив про важливість допомоги Україні далекобійною зброєю та підвищення дієвості санкцій проти росії.Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.«Відвідали з Володимиром у Берліні захід Bild 100. У розмові зпідкреслили, що незмінна підтримка Німеччини вкрай важлива для України. Допомога, зокрема, далекобійною зброєю, сьогодні критично необхідна! А будь-які поступки Путіну не зупинять його в подальших загарбницьких прагненнях. Уже не тільки щодо України. І це наші партнери повинні чітко розуміти. Не менш важливе й запровадження більш суворого режиму санкцій, ліквідація лазівок, які в ньому знаходить росія», - заявив Віталій Кличко.Bild 100 – престижний щорічний захід, на який німецьке видання й видавництво Axel Springer збирає найвпливовіших людей - політиків, представників бізнесу, громадського сектору, культури.Цьогоріч у неформальному спілкуванні взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова фракції ХДС/ХСС в Бундестазі, премʼєр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, премʼєр Баварії, міністр фінансів Німеччини, мери Берліната Гамбурга, повідомив Віталій Кличко.

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