Мілан подарував автобуси волинському місту

Чотириотримала Нововолинська громада від італійського міста Мілана.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаОдин із цих автобусів готують до передачі Силам оборони для довезення особового складу.Інші автобуси планують передати для користування нововолинських спортсменів, працівників галузі культури та для перевезення мешканців пільгових категорій.«Дякую меру міста Дніпроза сприяння у цьому процесі. Дніпро є містом-побратимом Мілана, завдяки цій співпраці Нововолинськ, як член Асоціації міст України, поповнився ще чотирма автобусами. Дякую всім, хто брав участь у доставці, оформленні документів і обслуговуванні автобусів. Працюємо далі!» - зазначив Карпус.