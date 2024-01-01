Вбивство Фаріон: захист потерпілих вимагатиме змінити статтю на таку, що передбачає довічне

Вбивство Фаріон: захист потерпілих вимагатиме змінити статтю на таку, що передбачає довічне
У справі про вбивство мовознавиці і політикині Ірини Фаріон захист потерпілої сторони наполягатиме на перекваліфікації обвинувачення, а саме - на заміні частини першої статті про умисне вбивство на другу, яка передбачає можливість довічного ув'язнення.

Про це на пресконференції у Львові заявила адвокатка Наталія Романик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Своїм завданням я бачу перекваліфікацію (статті обвинувачення - ред.) на частину другу. Станом на сьогодні його (Вʼячеслава Зінченка. - ред.) підозрюють у вчиненні умисного убивства, тобто за частиною першою ст.115. Я вважаю, що є всі підстави для перекваліфікації на частину другу цієї ж статті, яка передбачає санкцію "довічне позбавлення волі", - заявила адвокатка.

Романик зазначила, що їй стали відомі факти, які свідчать про те, що для перекваліфікації статті є вагомі підстави.

Вона вважає, що затриманий з високою вірогідністю дійсно винен у вбивстві Ірини Фаріон.

"Ті докази, які вже сьогодні є в матеріалах кримінального провадження, говорять, що підозра щодо вчинення цього злочину саме цією особою - підозрюваним - є абсолютно обґрунтована", - зазначила захисниця.

За її словами, поліція працює над справою "майже цілодобово", проведено багато слідчих дій: допитів, слідчих експериментів тощо.

Романик також наголосила, що в разі визнання підозрюваного неосудним захист вимагатиме повторної психіатричної експертизи.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня у Львові невідомий вистрелив у Ірину Фаріон. Невдовзі вона померла у лікарні.

25 липня ймовірного підозрюваного затримали у Дніпрі.

26 липня 2024 року Галицький райсуд Львова обрав запобіжний захід 18-річному жителю Дніпра В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють в убивстві Ірини Фаріон, у вигляді 2 місяців під вартою без права внесення застави.

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Теги: Фаріон, вбивство
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