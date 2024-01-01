Росія прагне стягнути до Курської області до 70 000 військових, - Зеленський

Росія прагне стягнути до Курської області до 70 000 військових, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Курському напрямку росіяни почали швидкі наступальні дії, але серйозних успіхів не мають. РФ прагне стягнути у цей регіон 60-70 тисяч військових.

Про це глава держави розповів під час участі у роботі ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає Укрінформ.

«На Курському напрямку росіяни почали свої швидкі наступальні дії, хочуть застосовувати там близько 60-70 тисяч людей. Нам відомо, що там знаходиться близько 40 тисяч. Вони хотіли швидких проривів. Як вони кажуть, деокупація. Приємно, що вже не тільки ми, а й вони кажуть про деокупацію своєї території. Успіхів серйозних ми поки що не бачимо. Наші військові тримаються і роблять усе те, що потрібне для наших інших військово-політичних кроків», - розповів Зеленський.

Він також відзначив, що загалом ситуація на фронті складна, але протягом останнього тижня дещо вирівнюється ситуація на Покровському напрямку.

Зеленський підкреслив, що операція та Курщині та бої на Донеччині пов’язані між собою.

«Наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі, у тому ж Покровську, до початку Курської операції була 1 до 12. Сьогодні — 1 до 2,5. Ми розуміємо, що ситуація поки не вирівнялася. У цій ситуації нам потрібно більше, ніж росіянам, якщо ми хочемо зупинити і відновлювати наше положення», - сказав Президент.

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Теги: Росія, Україна, війна
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