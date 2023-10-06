Чи зросте вартість проїзду в луцьких маршрутках: пояснення мера





Про це в інтерв’ю Ігор Поліщук.



Він звернув увагу, що міськрада, попри складний воєнний стан, продовжує реалізовувати програму «Луцьк без маршруток». І вже майже 80% приватного громадського транспорту в громаді оновлено, переважно на комфортні автобуси стандарту Євро-5.



«Звичайно, повномасштабна війна зменшила фінансові можливості перевізників, але ми бачимо, що навіть цього року окремі підприємці продовжують оновлювати транспорт. Зокрема на маршрутах №22, 28 уже їздять сучасні автобуси.



Думаю, перевізники усвідомлюють, що це на часі. Адже звичні «Богдани» давно не випускають, пробіги в багатьох таких автобусів сягають двох-трьох мільйонів кілометрів і час, коли вони просто перестануть працювати, наближається, тому перевізникам треба завчасно підготуватися й замінити цей транспорт», – наголосив Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поки що міські перевізники не порушують питання перегляду вартості проїзду в автобусах.Про це в інтерв’ю Волинським Новинам розповів Луцький міський головаВін звернув увагу, що міськрада, попри складний воєнний стан, продовжує реалізовувати програму «Луцьк без маршруток». І вже майже 80% приватного громадського транспорту в громаді оновлено, переважно на комфортні автобуси стандарту Євро-5.«Звичайно, повномасштабна війна зменшила фінансові можливості перевізників, але ми бачимо, що навіть цього року окремі підприємці продовжують оновлювати транспорт. Зокрема на маршрутах №22, 28 уже їздять сучасні автобуси.Думаю, перевізники усвідомлюють, що це на часі. Адже звичні «Богдани» давно не випускають, пробіги в багатьох таких автобусів сягають двох-трьох мільйонів кілометрів і час, коли вони просто перестануть працювати, наближається, тому перевізникам треба завчасно підготуватися й замінити цей транспорт», – наголосив Ігор Поліщук.

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