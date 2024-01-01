14 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 14 вересня, день народження святкує ексзаступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради(на фото).Також цього дня іменини у чоловіків на ім'я: Іван, Микола.Зичимо усім міцного здоров’я, палкого кохання, творчого натхнення та професійних успіхів!14 вересня - День танкістів в Україні, День фізичної культури та спорту в Україні, День українського борщу. Віряни святкують Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.14 вересня в Україні святкують День танкістів (танкових військ). Це свято було встановлено указом президента України від 9 вересня 2023 року. Раніше цей день святкували як День танкістів у другу неділю вересня. Свято вшановує мужність та героїзм воїнів-танкістів, які боролися за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Також це свято є нагодою для виховання нових поколінь танкістів на найкращих традиціях попередніх поколінь.Також 14 вересня День фізичної культури та спорту в Україні. Щороку припадає на другу суботу вересня. Це свято було встановлено указом президента України від 29 червня 1994 року. Цей день присвячений популяризації здорового способу життя, фізичної активності та спорту серед населення. Він є нагодою для вшанування професійних спортсменів, тренерів, а також всіх любителів активного способу життя. У цей день проводяться різноманітні спортивні заходи, змагання та флешмоби, які сприяють залученню людей до занять спортом.А ще 14 вересня День українського борщу. Припадає на другу суботу вересня. Це свято було запроваджено для вшанування борщу як символу української культури та ідентичності. Борщ є не лише кулінарною стравою, але й важливим елементом національної спадщини України. Перша згадка про борщ в історичних документах датується кінцем жовтня 1584 року. Однак, зважаючи на інші знаменні дати в Україні протягом жовтня, було вирішено перенести День борщу на вересень.14 вересня Всесвітній день атопічної екземи. Це свято було запроваджено 2018 року за ініціативою організації GlobalSkin та Європейської Федерації асоціацій пацієнтів з алергією та хворобами дихальних шляхів (EFA). Метою цього дня є підвищення обізнаності про атопічну екзему, яка є хронічним захворюванням шкіри, що проявляється сухістю, свербежем та запаленням. Це захворювання може значно впливати на якість життя пацієнтів, викликаючи фізичний дискомфорт, соціальну ізоляцію та фінансові труднощі.Також 14 вересня Всесвітній день надання першої медичної допомоги. Щороку святкується в першу суботу вересня. Це свято було ініційовано 2000 року членами Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість першої медичної допомоги та навчання базовим навичкам надання допомоги в екстрених ситуаціях. Нещасні випадки можуть трапитися будь-де і будь-коли, тому важливо, щоб кожна людина знала, як правильно діяти, щоб врятувати життя.