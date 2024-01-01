Дуда про примушування до поступок росії: якщо ви такі щедрі, віддайте їй шматок своєї землі

Дуда про примушування до поступок росії: якщо ви такі щедрі, віддайте їй шматок своєї землі
Президент Польщі Анджей Дуда виступив проти територіальних поступок росії у війні з Україною. Він вважає, що Україні потрібно надати все необхідне для повної перемоги.

Про це він сказав в інтерв’ю для Sunday Times, пише Громадське.

Польський президент наголошує, що це було б катастрофічною помилкою — «віддати москві бодай дюйм». Водночас він не відповів на запитання, чи зможе Україна повернути контроль над усією своєю територією, зважаючи на чисельну перевагу росії.

А проте Дуда відповів на заклики, які лунають від деяких західних політиків, які кажуть, що Україні слід змиритися з втратою деяких територій.

«Якщо ви такі щедрі щодо росії, чому б не віддати їй шматок своєї землі? Чому будь-яка суверенна країна повинна задовольняти росію? На якій підставі, дозвольте запитати, росія заслуговує на щось — особливо на чужу територію?» — сказав на це польський президент.

Раніше видання Financial Times писало, що в західних зовнішньополітичних колах уже понад 18 місяців обговорюють «німецьку модель» для завершення війни в Україні. Вона передбачає, що Україні запропонують вступити в НАТО без окупованих територій, які вона повинна погодитися повернути в дипломатичний спосіб.

Президент Чехії Петер Павел також казав, що Україна має бути «реалістичною» щодо своїх цілей у війні. На його думку, ані Україна, ані росія не можуть розраховувати на досягнення своїх максималістських цілей, а тому, мовляв, треба прийняти, що деякі українські території «тимчасово» залишаться під окупацією москви.

МЗС України виступало проти «половинчастих рішень» заради миру. Там нагадали, що виведення російських окупаційних військ з усієї території України є обовʼязковим пунктом «формули миру» президента Володимира Зеленського.

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Теги: Росія, війна
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