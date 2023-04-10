Лякав волинян російськими солдатами: засуджений просить обміняти його на українського полоненого

Лякав волинян російськими солдатами: засуджений просить обміняти його на українського полоненого
41-річний засуджений за виправдовування війни і підтримку РФ Вадим Кривобок, який відбуває покарання на Волині, просить обміняти його на когось з полонених українців, яких утримує в неволі РФ.

Про це йдеться на сайті державного проєкту "Хочу к своим", який покликаний сприяти поверненню українців з російського полону, - пише "Суспільне".

Чоловіка було засуджено на 2 роки. На сайті зазначили, що станом на 28 жовтня він очікує на обмін 3 місяці і 4 дні. До цього засуджений написав лист до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. У заяві Вадим Кривобок просить передати його у Росію, або на тимчасово окуповану РФ територію.

За що судили Вадима Кривобока
Чоловіка судили у вересні 2022 року за двома статтями кримінального кодексу України. Йдеться про виправдовування збройної агресії РФ і порушення рівноправності громадян за їх релігійну належність.

За даними Служби безпеки України у Волинській області, чоловік приїхав на Волинь з Донеччини. В травні 2022 року у селі Дерно Луцького району він погрожував місцевому священнику, його родині та прихожанам Православної церкви України. Також чоловік обіцяв місцевим, що їх "покарають російські солдати".
Лякав волинян російськими солдатами: засуджений просить обміняти його на українського полоненого

Що відомо про програму "Хочу к своим"
В липні 2024 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими разом з Головним управлінням розвідки, Службою безпеки України та Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини презентували спільний державний проєкт "Хочу к своим". Його мета — сприяти обміну українських колаборантів на українців, яких утримує у неволі РФ.

На сайті програми розробили опцію — "згода на обмін", з допомогою якої засуджений колаборант зможе дати згоду на обмін на громадян України з російської неволі. В першу чергу проєкт орієнтований на повернення цивільних заручників.

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Теги: Волинь, обмін, засуджений
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