Лякав волинян російськими солдатами: засуджений просить обміняти його на українського полоненого

Вадим Кривобок, який відбуває покарання на Волині, просить обміняти його на когось з полонених українців, яких утримує в неволі РФ.



Про це йдеться на сайті державного проєкту "Хочу к своим", який покликаний сприяти поверненню українців з російського полону, - пише



Чоловіка було засуджено на 2 роки. На сайті зазначили, що станом на 28 жовтня він очікує на обмін 3 місяці і 4 дні. До цього засуджений написав лист до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. У заяві Вадим Кривобок просить передати його у Росію, або на тимчасово окуповану РФ територію.



За що судили Вадима Кривобока

Чоловіка судили у вересні 2022 року за двома статтями кримінального кодексу України. Йдеться про виправдовування збройної агресії РФ і порушення рівноправності громадян за їх релігійну належність.



За даними Служби безпеки України у Волинській області, чоловік приїхав на Волинь з Донеччини. В травні 2022 року у селі Дерно Луцького району він погрожував місцевому священнику, його родині та прихожанам Православної церкви України. Також чоловік обіцяв місцевим, що їх "покарають російські солдати".



Що відомо про програму "Хочу к своим"

В липні 2024 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими разом з Головним управлінням розвідки, Службою безпеки України та Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини презентували спільний державний проєкт "Хочу к своим". Його мета — сприяти обміну українських колаборантів на українців, яких утримує у неволі РФ.



На сайті програми розробили опцію — "згода на обмін", з допомогою якої засуджений колаборант зможе дати згоду на обмін на громадян України з російської неволі. В першу чергу проєкт орієнтований на повернення цивільних заручників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 41-річний засуджений за виправдовування війни і підтримку РФ, який відбуває покарання на Волині, просить обміняти його на когось з полонених українців, яких утримує в неволі РФ.Про це йдеться на сайті державного проєкту "Хочу к своим", який покликаний сприяти поверненню українців з російського полону, - пише "Суспільне" Чоловіка було засуджено на 2 роки. На сайті зазначили, що станом на 28 жовтня він очікує на обмін 3 місяці і 4 дні. До цього засуджений написав лист до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. У заяві Вадим Кривобок просить передати його у Росію, або на тимчасово окуповану РФ територію.Чоловіка судили у вересні 2022 року за двома статтями кримінального кодексу України. Йдеться про виправдовування збройної агресії РФ і порушення рівноправності громадян за їх релігійну належність.За даними Служби безпеки України у Волинській області, чоловік приїхав на Волинь з Донеччини. В травні 2022 року у селі Дерно Луцького району він погрожував місцевому священнику, його родині та прихожанам Православної церкви України. Також чоловік обіцяв місцевим, що їх "покарають російські солдати".В липні 2024 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими разом з Головним управлінням розвідки, Службою безпеки України та Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини презентували спільний державний проєкт "Хочу к своим". Його мета — сприяти обміну українських колаборантів на українців, яких утримує у неволі РФ.На сайті програми розробили опцію — "згода на обмін", з допомогою якої засуджений колаборант зможе дати згоду на обмін на громадян України з російської неволі. В першу чергу проєкт орієнтований на повернення цивільних заручників.

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