Знижка для ухилянтів: тим, хто не оновив дані в ТЦК хочуть зменшити штраф на 50%

Ухилянтам, які досі не оновили свої військово-облікові дані, хочуть зробити знижку на штраф від ТЦК у 50% за умови добровільного визнання порушення і сплаті штрафу від ТЦК.Про це йдеться в проєкті закону №12093, який комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 25 жовтня рекомендував затвердити цей документ в першому читанні, повідомляє видання "Українські новини"."На сьогодні Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов’язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації у країні", – пишуть депутати в пояснювальній записці.Неуточнення персональних даних у строк 60 днів без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.Зазначається, що ключова проблема, яку пропонується розв’язати – надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру.Такі зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП та нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8500 грн.) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військозобов’язаного, призовника, резервіста (тобто, через Резерв+)."Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян. Крім цього, процедура подання заяви та сплати штрафу через Електронний кабінет надасть можливість скористатися "знижкою" у 50 % від розміру накладеного адміністративного стягнення" - зазначають депутати в поясненнях.Як повідомляли Українськi Новини, Кабмин зменшив термін явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного до ТЦК від дня надсилання повістки поштою.Тепер день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом 7 діб, а з інших населених пунктів - протягом 10 діб від дня надсилання повістки.У червні Кабмін вніс зміни до правил оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів поштою, зокрема, тепер при надсиланні повісток поштою передбачено повідомлення про вручення.