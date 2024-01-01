Історія, що може статися з кожним: огляд вистав у Луцьку 31 жовтня – 3 листопада





Цього тижня глядачі розділять з героями гіркі та солодкі миті життя, насолоджуватимуться українськими піснями, побувають у любовному трикутнику та шукатимуть відповідь на запитання: чи можна любов купити за гроші? Найменших глядачів чекатиме чарівна лампа Аладдіна.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 31 жовтня до 3 листопада.



Історія, що може статися з кожним...



У четвер, 31 жовтня, о 18:00 на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Головна героїня вистави прагне знайти справжнє, чисте кохання – своє єдине. Це так природно, адже кожен шукає близькості та тепла. Заради цього вона готова на відчайдушний крок – спробувати придбати любов. Але чи можливо це? І якщо так, то яка її ціна? Сюжет веде глядача крізь заплутані лабіринти почуттів, подій та емоцій, змушуючи задуматися про ціну істинного кохання.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Вистава про хитрощі, любов, обман і гарбузи! Та насправді комедія торкається важливих соціальних питань про гендерну рівність, сімейні стосунки та цінність простого людського щастя. І чимало іншого.



У суботу, 2 листопада, о 17:00 – комедія «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Основна сцена. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Глядачі зможуть поспостерігати за тим, як красуня Уляна підносить гарбуза незграбному телепню Стецьку. Як спритний вояка Скорик видає себе за чародія і просто на очах «гіпнотизує» незговірливу Улянину матір, аби та погодилася видати дочку заміж за коханого Олексія. А ще – справжній вир українських пісень та гумору, що неодмінно поліпшить настрій.



Коли хочеться казки – прямуйте до театру! Добра вистава зі східним колоритом – уже наприкінці цього тижня!



У неділю, 3 листопада, о 12:00 – лірична казка «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).



Здійснити свої бажання з допомогою джина може будь-хто... Але що зможеш ти, коли джин служить твоєму супернику? Давня східна мудрість підказує малюкам: не здавайся, борись до кінця за любов і за те, що справді цінне.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Вистава про недооцінених українських супергероїв, а також розповідь про УПА. Не нудно, по-живому і на часі.



У неділю, 3 листопада, о 17:00 – концерт-вистава «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)» Дарини Гребенко. Тривалість – 2 години 5 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



«Це не просто концерт-вистава, де події розгортаються навколо повстанської криївки – це іще один крок до звільнення від мо***льсьої брехні. Щодо справжньої історії УПА та викрадених росією українських пісень. Їх зухвало відбирали в нашого народу так само, як землю, майно, свободу, життя... Постановка оживить реалії наших прадідусів та прабабусь, розкаже, як вони боролися, любили, ненавиділи, зраджували, захищали, що відстоювали, і у що вірили... І сьогодні також ми, українці, відвойовуємо не лише території, а й справедливість, пам'ять, правду - саме це зберігає культура. Саме це ми передамо нащадкам», – авторка.



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