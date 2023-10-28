На Волині п'яний водій з’їхав у кювет та врізався у дерево





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 28 жовтня, на автодорозі поблизу села Літогоще у Луцькому районі.



35-річний житель Рожищенської громади, керуючи автомобілем Mitsubishi Outlander у стані сп’яніння, з’їхав у кювет та врізався у дерево.



Внаслідок автопригоди водій та 44-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, водія госпіталізували.



За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.



Досудове розслідування триває.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція з’ясовує обставини ДТП, у якій постраждало двоє волинян.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 28 жовтня, на автодорозі поблизу села Літогоще у Луцькому районі.35-річний житель Рожищенської громади, керуючи автомобілем Mitsubishi Outlander у стані сп’яніння, з’їхав у кювет та врізався у дерево.Внаслідок автопригоди водій та 44-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, водія госпіталізували.За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.Досудове розслідування триває.

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