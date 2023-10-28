На Волині п'яний водій з’їхав у кювет та врізався у дерево
Сьогодні, 15:16
Поліція з’ясовує обставини ДТП, у якій постраждало двоє волинян.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 28 жовтня, на автодорозі поблизу села Літогоще у Луцькому районі.
35-річний житель Рожищенської громади, керуючи автомобілем Mitsubishi Outlander у стані сп’яніння, з’їхав у кювет та врізався у дерево.
Внаслідок автопригоди водій та 44-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, водія госпіталізували.
За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 28 жовтня, на автодорозі поблизу села Літогоще у Луцькому районі.
35-річний житель Рожищенської громади, керуючи автомобілем Mitsubishi Outlander у стані сп’яніння, з’їхав у кювет та врізався у дерево.
Внаслідок автопригоди водій та 44-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, водія госпіталізували.
За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку попрощалися з Героєм Геннадієм Шепетюком
Сьогодні, 16:11
На Волині п'яний водій з’їхав у кювет та врізався у дерево
Сьогодні, 15:16
WSJ: у Пентагоні побоюються нестачі ракет для ППО
Сьогодні, 14:46