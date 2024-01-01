Верховна Рада погодила звільнення генпрокурора Костіна

Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Він подав у відставку на тлі скандалів з прокурорами щодо отримання інвалідності.



Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк, пише



Про відставку генпрокурора стало відомо за тиждень до цього, за підсумками скликаного президентом засідання РНБО, де розглядали ситуацію з фальшивими інвалідностями посадовців.



Нагадаємо, ще 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, а також її сина Олександра Крупу — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів.



Згодом «Цензор.НЕТ» написав, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, десятки прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.



На тлі цього скандалу правоохоронці взялися за перевірки посадовців Хмельниччини та працівників МСЕК. Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки Хмельницької МСЕК про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним. А президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями й пообіцяв реакцію на різних рівнях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада підтримала звільненняз посади генерального прокурора України. Він подав у відставку на тлі скандалів з прокурорами щодо отримання інвалідності.Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк, пише Громадське Про відставку генпрокурора стало відомо за тиждень до цього, за підсумками скликаного президентом засідання РНБО, де розглядали ситуацію з фальшивими інвалідностями посадовців.Нагадаємо, ще 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області, а також її сина— голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів.Згодом «Цензор.НЕТ» написав, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, десятки прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.На тлі цього скандалу правоохоронці взялися за перевірки посадовців Хмельниччини та працівників МСЕК. Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки Хмельницької МСЕК про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним. А президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями й пообіцяв реакцію на різних рівнях.

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