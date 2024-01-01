Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 30 жовтня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 12-14° тепла.



Волинська область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 10-15° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 12-14° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 10-15° тепла.

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