Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 30 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 12-14° тепла.
Волинська область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 10-15° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 30 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 12-14° тепла.
Волинська область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 10-15° тепла.
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