Синоптики розповіли, якою буде погода в листопаді та чи очікувати снігу





Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру", передає



У більшості областей температура буде близькою до норми. Втім, на сході та південному сході країни показники будуть дещо вищими. Загалом, за прогнозом синоптиків, у листопаді буде на 5-7 градусів холодніше, ніж в жовтні, в якому середня температура становила 8-13 градусів.



Місячна кількість опадів очікується на рівні 34-77 мм, в Карпатах місцями — 100 мм. Ці показники також в межах норми, зауважили в "Укргідрометцентрі".



"Листопад — пора передзим'я, що починається після переходу середньої добової температури через 5 градусів тепла у бік зниження, переважно в першій декаді листопада", — йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні останній місяць осені буде холодним. У листопаді середня місячна температура повітря прогнозується в межах 1-8 градусів тепла.Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру", передає ТСН У більшості областей температура буде близькою до норми. Втім, на сході та південному сході країни показники будуть дещо вищими. Загалом, за прогнозом синоптиків, у листопаді буде на 5-7 градусів холодніше, ніж в жовтні, в якому середня температура становила 8-13 градусів.Місячна кількість опадів очікується на рівні 34-77 мм, в Карпатах місцями — 100 мм. Ці показники також в межах норми, зауважили в "Укргідрометцентрі"."Листопад — пора передзим'я, що починається після переходу середньої добової температури через 5 градусів тепла у бік зниження, переважно в першій декаді листопада", — йдеться в повідомленні.

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