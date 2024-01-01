Синоптики розповіли, якою буде погода в листопаді та чи очікувати снігу
Сьогодні, 05:14
В Україні останній місяць осені буде холодним. У листопаді середня місячна температура повітря прогнозується в межах 1-8 градусів тепла.
Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру", передає ТСН.
У більшості областей температура буде близькою до норми. Втім, на сході та південному сході країни показники будуть дещо вищими. Загалом, за прогнозом синоптиків, у листопаді буде на 5-7 градусів холодніше, ніж в жовтні, в якому середня температура становила 8-13 градусів.
Місячна кількість опадів очікується на рівні 34-77 мм, в Карпатах місцями — 100 мм. Ці показники також в межах норми, зауважили в "Укргідрометцентрі".
"Листопад — пора передзим'я, що починається після переходу середньої добової температури через 5 градусів тепла у бік зниження, переважно в першій декаді листопада", — йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру", передає ТСН.
У більшості областей температура буде близькою до норми. Втім, на сході та південному сході країни показники будуть дещо вищими. Загалом, за прогнозом синоптиків, у листопаді буде на 5-7 градусів холодніше, ніж в жовтні, в якому середня температура становила 8-13 градусів.
Місячна кількість опадів очікується на рівні 34-77 мм, в Карпатах місцями — 100 мм. Ці показники також в межах норми, зауважили в "Укргідрометцентрі".
"Листопад — пора передзим'я, що починається після переходу середньої добової температури через 5 градусів тепла у бік зниження, переважно в першій декаді листопада", — йдеться в повідомленні.
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