Через «Ягодин» пасажирка автобуса намагалася незаконно ввезти в Україну партію прикрас на мільйони гривень

Через «Ягодин» пасажирка автобуса намагалася незаконно ввезти в Україну партію прикрас на мільйони гривень
Комерційну партію прикрас на мільйони гривень намагалися незаконно ввезти в Україну.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Пасажирка рейсового автобуса "Познань - Суми" серед особистих речей перевозила 255 золотих та срібних ювелірних виробів, орієнтовною вартістю майже 2,4 млн грн.

Таку партію під час ввезення на територію України потрібно було письмово декларувати, сплачуючи при цьому митні платежі. Однак громадянка знехтувала своїм обовʼязком.

Відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України, недекларування товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.

Волинські митники на посту "Ягодин", через який слідував автобус, тимчасово вилучили увесь "скарб" вагою 1,5 кг. Складено протокол про порушення митних правил і розпочато провадження.
Через «Ягодин» пасажирка автобуса намагалася незаконно ввезти в Україну партію прикрас на мільйони гривень

"Принагідно нагадуємо, що дозволений для ввезення громадянами без письмового декларування та відповідного оподаткування ліміт товару (крім підакцизного) становить до 50 кг, вартістю до еквіваленту 500 Євро на особу", - наголошують на митниці.

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Теги: Волинська митниця
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