Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
Сьогодні, 17:11
У четвер, 31 жовтня, об 11.00 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Юрія Трушика та Олександра Руміна.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Трушик Юрій Петрович (02.06.1972 року народження) загинув 26 жовтня в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
Румін Олександр Юрійович (12.10.1983 року народження) загинув 28 жовтня в районі населеного пункту Новолюбівка Луганської області.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Трушик Юрій Петрович (02.06.1972 року народження) загинув 26 жовтня в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
Румін Олександр Юрійович (12.10.1983 року народження) загинув 28 жовтня в районі населеного пункту Новолюбівка Луганської області.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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