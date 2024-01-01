Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями

Юрія Трушика та Олександра Руміна.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Трушик Юрій Петрович (02.06.1972 року народження) загинув 26 жовтня в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.



Румін Олександр Юрійович (12.10.1983 року народження) загинув 28 жовтня в районі населеного пункту Новолюбівка Луганської області.



Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 31 жовтня, об 11.00 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівуваннятаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Трушик Юрій Петрович (02.06.1972 року народження) загинув 26 жовтня в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.Румін Олександр Юрійович (12.10.1983 року народження) загинув 28 жовтня в районі населеного пункту Новолюбівка Луганської області.Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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