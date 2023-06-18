Сучасне лікування інсульту: на Волині 35-річному військовому розчинили тромб

Сучасне лікування інсульту: на Волині 35-річному військовому розчинили тромб
У Володимирському ТМО успішно провели тромболізис 35-річному чоловіку.

Про це повідомляють у Володимирському ТМО.

Інсульт часто завершується паралічем, інвалідизацією чи навіть смертю пацієнта. Але завдяки сучасним методам лікування інсульту у Володимирському ТМО людина не тільки залишається живою, але і повністю повертається до нормального здорового стану (відновлюються функції кінцівок, повністю зникають мовленнєві порушення).

Днями команда професіоналів відділення анестезіології та інтенсивної терапії Володимирського ТМО спільно з неврологами та терапевтами провели успішний тромболізис 35-річному військовому. Чоловіку розчинили тромб спеціальним медпрепаратом у перші три години від початку симптомів. Після проведення тромболітичної терапії у чоловіка повністю відновилися функції кінцівок. Наразі його життю нічого не загрожує, він перебуває під наглядом лікарів неврологічного відділення.

Медики інформують - якщо людина з ознаками інсульту отримує допомогу лікарів упродовж перших 3-4 годин, то має більше шансів повернутися до повноцінного життя та уникнути тяжких й незворотних наслідків.

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Теги: військовослужбовець, медицина, Володимир, Волинь, інсульт
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