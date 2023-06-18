Сучасне лікування інсульту: на Волині 35-річному військовому розчинили тромб
Сьогодні, 20:35
У Володимирському ТМО успішно провели тромболізис 35-річному чоловіку.
Про це повідомляють у Володимирському ТМО.
Інсульт часто завершується паралічем, інвалідизацією чи навіть смертю пацієнта. Але завдяки сучасним методам лікування інсульту у Володимирському ТМО людина не тільки залишається живою, але і повністю повертається до нормального здорового стану (відновлюються функції кінцівок, повністю зникають мовленнєві порушення).
Днями команда професіоналів відділення анестезіології та інтенсивної терапії Володимирського ТМО спільно з неврологами та терапевтами провели успішний тромболізис 35-річному військовому. Чоловіку розчинили тромб спеціальним медпрепаратом у перші три години від початку симптомів. Після проведення тромболітичної терапії у чоловіка повністю відновилися функції кінцівок. Наразі його життю нічого не загрожує, він перебуває під наглядом лікарів неврологічного відділення.
Медики інформують - якщо людина з ознаками інсульту отримує допомогу лікарів упродовж перших 3-4 годин, то має більше шансів повернутися до повноцінного життя та уникнути тяжких й незворотних наслідків.
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Про це повідомляють у Володимирському ТМО.
Інсульт часто завершується паралічем, інвалідизацією чи навіть смертю пацієнта. Але завдяки сучасним методам лікування інсульту у Володимирському ТМО людина не тільки залишається живою, але і повністю повертається до нормального здорового стану (відновлюються функції кінцівок, повністю зникають мовленнєві порушення).
Днями команда професіоналів відділення анестезіології та інтенсивної терапії Володимирського ТМО спільно з неврологами та терапевтами провели успішний тромболізис 35-річному військовому. Чоловіку розчинили тромб спеціальним медпрепаратом у перші три години від початку симптомів. Після проведення тромболітичної терапії у чоловіка повністю відновилися функції кінцівок. Наразі його життю нічого не загрожує, він перебуває під наглядом лікарів неврологічного відділення.
Медики інформують - якщо людина з ознаками інсульту отримує допомогу лікарів упродовж перших 3-4 годин, то має більше шансів повернутися до повноцінного життя та уникнути тяжких й незворотних наслідків.
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