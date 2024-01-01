Батькам загиблого воїна з Волині вручили посмертну нагороду сина. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Рідним загиблого на війні військовослужбовця з Волині Віталія Собчука вручили посмертну нагороду воїна.
Про це повідомив очільник Поромівської громади Олег Савчук.
Батькам Захисника України вручили нагороду орден "За мужність" III ступеня( посмертно) уродженця села Бортнів – Віталія Собчука, 1985 року народження.
Рідним вручив нагороду представник 3 відділу Володимирського ТЦК.
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Про це повідомив очільник Поромівської громади Олег Савчук.
Батькам Захисника України вручили нагороду орден "За мужність" III ступеня( посмертно) уродженця села Бортнів – Віталія Собчука, 1985 року народження.
Рідним вручив нагороду представник 3 відділу Володимирського ТЦК.
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