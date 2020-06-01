Двоє спортсменів з Волині стали чемпіонами всесвітніх змагань

Двоє спортсменів з Волині стали чемпіонами всесвітніх змагань
У Бахрейні завершилась Всесвітня гімназіада, в якій взяли участь понад 5500 учнів з 70 країн всіх континентів світу.

Про це повідомила суддя Юлія Семко, - пише ІА "Конкурент".

Двоє волинських спортсменів, боксерка Вікторія Захарчук і боксер Гліб Іванчук, стали чемпіонами у своїх категоріях на всесвітній літній гімназіаді у місті Манама (Бахрейн) — GYMNASIADE ISF BAHRAIN 2024.

Двоє боксерів із Волині стали чемпіонами на Всесвітній літній Гімназіаді (фото)

Волинянка Вікторія Захарчук навчається у Горохівському ліцеї № 1 імені І. Я. Франка. На змаганнях спортсменка виступила у ваговій категорії 70 кілограмів.

Глєб Іванчук — учень Нововолинського ліцею № 8, вихованець Володимирської дитячо-юнацької спортшколи імені Олексія Зінкевича. У чвертьфіналі всесвітньої гімназіади спортсмен здолав срібного призера чемпіонату Європи з Угорщини. У півфіналі Глєб Іванчук здолав боксера з Непалу, здобувши квиток у фінал змагань, де також здобув перемогу у ваговій категорії 80 кілограмів.

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Теги: Волинт, Луцьк, спорт, бокс
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