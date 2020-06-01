Двоє спортсменів з Волині стали чемпіонами всесвітніх змагань
Сьогодні, 07:32
У Бахрейні завершилась Всесвітня гімназіада, в якій взяли участь понад 5500 учнів з 70 країн всіх континентів світу.
Про це повідомила суддя Юлія Семко, - пише ІА "Конкурент".
Двоє волинських спортсменів, боксерка Вікторія Захарчук і боксер Гліб Іванчук, стали чемпіонами у своїх категоріях на всесвітній літній гімназіаді у місті Манама (Бахрейн) — GYMNASIADE ISF BAHRAIN 2024.
Двоє боксерів із Волині стали чемпіонами на Всесвітній літній Гімназіаді (фото)
Волинянка Вікторія Захарчук навчається у Горохівському ліцеї № 1 імені І. Я. Франка. На змаганнях спортсменка виступила у ваговій категорії 70 кілограмів.
Глєб Іванчук — учень Нововолинського ліцею № 8, вихованець Володимирської дитячо-юнацької спортшколи імені Олексія Зінкевича. У чвертьфіналі всесвітньої гімназіади спортсмен здолав срібного призера чемпіонату Європи з Угорщини. У півфіналі Глєб Іванчук здолав боксера з Непалу, здобувши квиток у фінал змагань, де також здобув перемогу у ваговій категорії 80 кілограмів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила суддя Юлія Семко, - пише ІА "Конкурент".
Двоє волинських спортсменів, боксерка Вікторія Захарчук і боксер Гліб Іванчук, стали чемпіонами у своїх категоріях на всесвітній літній гімназіаді у місті Манама (Бахрейн) — GYMNASIADE ISF BAHRAIN 2024.
Двоє боксерів із Волині стали чемпіонами на Всесвітній літній Гімназіаді (фото)
Волинянка Вікторія Захарчук навчається у Горохівському ліцеї № 1 імені І. Я. Франка. На змаганнях спортсменка виступила у ваговій категорії 70 кілограмів.
Глєб Іванчук — учень Нововолинського ліцею № 8, вихованець Володимирської дитячо-юнацької спортшколи імені Олексія Зінкевича. У чвертьфіналі всесвітньої гімназіади спортсмен здолав срібного призера чемпіонату Європи з Угорщини. У півфіналі Глєб Іванчук здолав боксера з Непалу, здобувши квиток у фінал змагань, де також здобув перемогу у ваговій категорії 80 кілограмів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Нема цілі тренувати за кордоном»: легендарний гравець та екстренер «Волині» про відновлення тренерської діяльності
Сьогодні, 08:25
Двоє спортсменів з Волині стали чемпіонами всесвітніх змагань
Сьогодні, 07:32
У Ковелі на законсервованій котельні облаштували міні-ТЕЦ. ФОТО
Сьогодні, 05:28
У Євросоюзі вперше назвали строки вступу України
Сьогодні, 03:32