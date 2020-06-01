Двоє спортсменів з Волині стали чемпіонами всесвітніх змагань

У Бахрейні завершилась Всесвітня гімназіада, в якій взяли участь понад 5500 учнів з 70 країн всіх континентів світу.Про це повідомила суддя, - пише ІА "Конкурент".Двоє волинських спортсменів, боксеркаі боксер, стали чемпіонами у своїх категоріях на всесвітній літній гімназіаді у місті Манама (Бахрейн) — GYMNASIADE ISF BAHRAIN 2024.Двоє боксерів із Волині стали чемпіонами на Всесвітній літній Гімназіаді (фото)Волинянка Вікторія Захарчук навчається у Горохівському ліцеї № 1 імені І. Я. Франка. На змаганнях спортсменка виступила у ваговій категорії 70 кілограмів.Глєб Іванчук — учень Нововолинського ліцею № 8, вихованець Володимирської дитячо-юнацької спортшколи імені Олексія Зінкевича. У чвертьфіналі всесвітньої гімназіади спортсмен здолав срібного призера чемпіонату Європи з Угорщини. У півфіналі Глєб Іванчук здолав боксера з Непалу, здобувши квиток у фінал змагань, де також здобув перемогу у ваговій категорії 80 кілограмів.