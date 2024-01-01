На Волині охоронець ювелірного магазину пропонував копам 1 000 доларів хабаря





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Зазначається, що обвинувачений - уродженець села Дроздні Ковельського району, працює охоронцем магазину «Золотий вік», раніше не судимий.



Інцидент стався 4 червня 2024 року на автодорозі М-19. Патрульні зупинили автомобіль Audi A6, водій якого мав ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували йому пройти тест на місці, але чоловік відмовився, погодившись лише на медичний огляд.



Перебуваючи в службовому автомобілі, він спробував дати поліцейським 500 доларів США, щоб уникнути складання адміністративного протоколу. Коли перша спроба підкупу не вдалася, він повторив пропозицію, підвищивши суму вже до 1000 доларів. Копи відмовилися від хабаря і повідомили про це відповідний правоохоронний орган.



У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Зазначив, що того дня справді сів за кермо нетверезий та їхав забирати друзів із застілля. Хабар давав, адже не хотів втрачати право на водіння, оскільки постійно возить онучку до дитячого садка.



Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді штрафу розміром 25 500 гривень, а також стягнув з нього 8 708 гривень процесуальних витрат.



До слова, штраф за нетверезе водіння - менший, ніж чоловіку доведеться заплатити, і становить 17 000 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський міськрайонний суд виніс вирок місцевому мешканцю, який хотів дати поліцейським хабар у сумі 1 000 доларів США. Таким чином чоловік мав намір уникнути відповідальності за п’яне водіння.Про це йдеться у судовому рішенні від 24 жовтня.Зазначається, що обвинувачений - уродженець села Дроздні Ковельського району, працює охоронцем магазину «Золотий вік», раніше не судимий.Інцидент стався 4 червня 2024 року на автодорозі М-19. Патрульні зупинили автомобіль Audi A6, водій якого мав ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували йому пройти тест на місці, але чоловік відмовився, погодившись лише на медичний огляд.Перебуваючи в службовому автомобілі, він спробував дати поліцейським 500 доларів США, щоб уникнути складання адміністративного протоколу. Коли перша спроба підкупу не вдалася, він повторив пропозицію, підвищивши суму вже до 1000 доларів. Копи відмовилися від хабаря і повідомили про це відповідний правоохоронний орган.У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Зазначив, що того дня справді сів за кермо нетверезий та їхав забирати друзів із застілля. Хабар давав, адже не хотів втрачати право на водіння, оскільки постійно возить онучку до дитячого садка.Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді штрафу розміром 25 500 гривень, а також стягнув з нього 8 708 гривень процесуальних витрат.До слова, штраф за нетверезе водіння - менший, ніж чоловіку доведеться заплатити, і становить 17 000 гривень.

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