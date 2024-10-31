Україна просила Польщу захистити газосховище в Стрию або передати їй МіГи. Польща знайшла причину відмовити





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Президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками громад Закарпатської області розповів, що навіть домовився з тодішнім генсеком НАТО щодо забезпечення Польщі авіаційного щита, як у країн Балтії, аби та могла передати свої винищувачі.



"Я поїхав, домовився з генсеком НАТО – тоді був Столтенберг – що Польща отримає поліцейську місію: літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони не могли передати ці МіГи, тому що не вистачало своїх. Ми домовились з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, як у наших Балтійських друзів. Ми домовились про це. Чи передала нам Польща свої літаки? Ні. Знайшлась інша причина? Знайшлась", – розповів він.



За словами президента, прохання про надання МіГів було не першим. Спершу Україна просила поляків захистити газосховище в Стрию: задіювати власні сили для збиття ракет і дронів, що туди прямували. Польща була згода на за умови консенсусу в НАТО, але його не відбулося. Тому Україна попросила поляків передати їхні літаки МіГ, аби вони захищали саме захід України.



Інші країни також не об'єднались довкола Польщі, щоб збивати російські ракети і дрони.



"Що ми маємо? Наприклад, не отримавши союзницького «так», Румунія не могла сама сказати: «ми будемо це збивати». Я розумію президента Йоганнеса, він не зміг зі своєї території збивати, тому що кожна з цих країн-сусідів як країни НАТО бояться зробити рішення і залишитися на самоті в цьому рішенні", – розповів президент.



У вересні польська влада говорила, що розглядає можливість передати Україні літаки МіГ-29, але для цього потрібна допомога союзників, які "прикриють" польське небо в такому випадку.

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