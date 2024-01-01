Коли у 2024 році розпочнеться Різдвяний піст

Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар, дати Різдвяного посту змістилися. Тож цього року, як і минулого, він почнеться 15 листопада і триватиме до 24 грудня включно.Це останній багатоденний піст року, що триває 40 днів та передбачає відмову від їжі тваринного походження та розваг.Традиційно протягом посту віряни утримуються від м’яса, птиці, молочних продуктів і яєць. Проте дозволяються риба, морепродукти, овочі, фрукти, хліб, каші, гриби, зелень, ягоди, сухофрукти, горіхи, насіння і мед.Пісний раціон може включати як сирі, так і варені, тушковані, запечені страви: салати, соління та консервацію овочів і фруктів, супи, рагу, запіканки, вареники та пісну випічку. Різноманітність продуктів дозволяє збалансовано харчуватися навіть під час посту.Цей період — час стриманості, зосередження на духовних цінностях та підготовка до великого свята християнського світу — Різдва Христового.