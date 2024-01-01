На війні загинув Герой з Волині Андрій Тихий

На війні загинув Герой з Волині Андрій Тихий
На війні з окупантами загинув воїн з Волині, житель міста Горохів, Андрій Тихий.

Про це повідомили у Горохівській міській раді.

Так, 29 жовтня на Харківщині загинув, виконуючи бойове завдання, пов’язане зі захистом Батьківщини, солдат Андрій Тихий, житель міста Горохова, 1988 року народження. Андрій отримав поранення, несумісні із життям, внаслідок атаки ворожого дрона.

На війні загинув Герой з Волині Андрій Тихий

«Ще одне життя за нашу з вами свободу. Ще одне горе в українську родину. Ніколи не забудемо його мужність і відвагу. Співчуваємо важкій втраті рідним і близьким. Терпiння i сили вам витримати це страшне горе. Вічна пам’ять Захиснику України!» - висловлюють співчуття у міській раді.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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