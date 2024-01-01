На Волині футбольні ворота впали і розбили голову студенту: хлопець у важкому стані
Сьогодні, 08:20
На Волині у селищі Локачі футбольні ворота впали на хлопця і розбили йому голову.
Про це повідомляють у «Район.Локачі».
Подія трапилася 23 жовтня. Наразі відомо, що потерпілим виявився студент Локачинської філії Оваднівського професійно-технічного ліцею.
Під час перерви хлопець пішов на місцевий стадіон, де виліз на переносні футбольні ворота. У результаті чого споруда впала на студента.
На місце пригоди оперативно прибула екстрена медична допомога та працівники поліції. Потерпілого госпіталізували до лікарні міста Луцьк. Нині хлопець знаходиться у важкому стані.
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Про це повідомляють у «Район.Локачі».
Подія трапилася 23 жовтня. Наразі відомо, що потерпілим виявився студент Локачинської філії Оваднівського професійно-технічного ліцею.
Під час перерви хлопець пішов на місцевий стадіон, де виліз на переносні футбольні ворота. У результаті чого споруда впала на студента.
На місце пригоди оперативно прибула екстрена медична допомога та працівники поліції. Потерпілого госпіталізували до лікарні міста Луцьк. Нині хлопець знаходиться у важкому стані.
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