На війні з окупантами загинув Герой з Волині Василь Пелех

Василь Вікторович Пелех, навідник 1-го відділення 1-го взводу 2-ї роти морської піхоти.



Про це інформує у Фейсбуку Цуманська громада.



Воїн народився 15 січня 1988 року, проживав у селищі Цумань Луцького району.



Василь Пелех загинув 20 жовтня 2024 року під час вогневого контакту з ворогом біля населеного пункту Ніколаєво-Дар'їно, Курська область, Російська Федерація.



Про час і дату поховання повідомимо додатково.

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