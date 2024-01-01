На війні з окупантами загинув Герой з Волині Василь Пелех

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Василь Пелех
На війні загинув матрос з Волині Василь Вікторович Пелех, навідник 1-го відділення 1-го взводу 2-ї роти морської піхоти.

Про це інформує у Фейсбуку Цуманська громада.

Воїн народився 15 січня 1988 року, проживав у селищі Цумань Луцького району.

Василь Пелех загинув 20 жовтня 2024 року під час вогневого контакту з ворогом біля населеного пункту Ніколаєво-Дар'їно, Курська область, Російська Федерація.

Про час і дату поховання повідомимо додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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