На війні з окупантами загинув Герой з Волині Василь Пелех
Сьогодні, 05:12
На війні загинув матрос з Волині Василь Вікторович Пелех, навідник 1-го відділення 1-го взводу 2-ї роти морської піхоти.
Про це інформує у Фейсбуку Цуманська громада.
Воїн народився 15 січня 1988 року, проживав у селищі Цумань Луцького району.
Василь Пелех загинув 20 жовтня 2024 року під час вогневого контакту з ворогом біля населеного пункту Ніколаєво-Дар'їно, Курська область, Російська Федерація.
Про час і дату поховання повідомимо додатково.
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Про це інформує у Фейсбуку Цуманська громада.
Воїн народився 15 січня 1988 року, проживав у селищі Цумань Луцького району.
Василь Пелех загинув 20 жовтня 2024 року під час вогневого контакту з ворогом біля населеного пункту Ніколаєво-Дар'їно, Курська область, Російська Федерація.
Про час і дату поховання повідомимо додатково.
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