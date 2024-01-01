Скільки у Луцьку коштує картопля на ринку





Минулоріч на ринках Луцька картоплю продавали по 12 гривень за кілограм, а якщо купували оптом - по 10 гривень за кілограм. Нині середня ціна за кілограм картоплі - 25 гривень.



Якщо покупець бере мішок картоплі, місткість якого близько 45 кілограмів, вартість буде 18-20 гривень за кілограм. Сітка у середньому вміщає 20 кг, оптова ціна за кілограм - 18 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Варшавському ринку, що розташований на вулиці Карпенка-Карого, 1 у Луцьку люди купують картоплю оптом, аби підготуватися до зими. Скільки коштує кілограм та як правильно підготувати овоч для довгого зберігання, дізнавалися журналісти ВСН Минулоріч на ринках Луцька картоплю продавали по 12 гривень за кілограм, а якщо купували оптом - по 10 гривень за кілограм. Нині середня ціна за кілограм картоплі - 25 гривень.Якщо покупець бере мішок картоплі, місткість якого близько 45 кілограмів, вартість буде 18-20 гривень за кілограм. Сітка у середньому вміщає 20 кг, оптова ціна за кілограм - 18 гривень.

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