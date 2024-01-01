Скільки у Луцьку коштує картопля на ринку

Скільки у Луцьку коштує картопля на ринку
На Варшавському ринку, що розташований на вулиці Карпенка-Карого, 1 у Луцьку люди купують картоплю оптом, аби підготуватися до зими. Скільки коштує кілограм та як правильно підготувати овоч для довгого зберігання, дізнавалися журналісти ВСН.

Минулоріч на ринках Луцька картоплю продавали по 12 гривень за кілограм, а якщо купували оптом - по 10 гривень за кілограм. Нині середня ціна за кілограм картоплі - 25 гривень.

Якщо покупець бере мішок картоплі, місткість якого близько 45 кілограмів, вартість буде 18-20 гривень за кілограм. Сітка у середньому вміщає 20 кг, оптова ціна за кілограм - 18 гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: картопля, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Варшавського ринку в Луцьку не існує. Є Завокзальний. Якщо тітка з села, яка привезла туди качку чи пару склянок квасолі, так називає, то ще можна зрозуміти, а якщо "журналіст", то коментарі зайві.
Відповісти
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки у Луцьку коштує картопля на ринку
Сьогодні, 07:15
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Василь Пелех
Сьогодні, 05:12
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 24-26 жовтня
Сьогодні, 03:03
Курс валют на 24 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
24 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Картопля побила цінові рекорди: скільки коштує популярний овоч Картопля побила цінові рекорди: скільки коштує популярний овоч
12 жовтень, 15:48
Скільки у Луцьку коштує картопля на ринку Скільки у Луцьку коштує картопля на ринку
11 жовтень, 22:44
Скільки коштує картопля на ринках Луцька Скільки коштує картопля на ринках Луцька
06 жовтень, 20:38
Зросли майже вдвічі: які ціни на картоплю на волинському ринку цього сезону Зросли майже вдвічі: які ціни на картоплю на волинському ринку цього сезону
27 вересень, 21:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки у Луцьку коштує картопля на ринку
Сьогодні, 07:15
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Василь Пелех
Сьогодні, 05:12
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 24-26 жовтня
Сьогодні, 03:03
 0
Курс валют на 24 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
 0
24 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8