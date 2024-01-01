Нічна атака росії: ППО збила 40 дронів

Нічна атака росії: ППО збила 40 дронів
Протиповітряна оборона України збила 40 ворожих безпілотників. Всього Росія запустила 50 ударних дронів.

Як повідомили у Повітряних силах, у ніч на 24 жовтня противник атакував Україну двома крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Брянської області та 50-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ та Крим.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях.

Крім того, 7 російських безпілотників локаційно втрачено, 1 – в повітряному просторі України, ще 2 – повернули у напрямку Росії та Білорусі.

Ворожі ракети не досягли своїх цілей.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Уночі захисники збили довкола Києва близько 10 ударних БпЛА. Тривога тривала 6 годин.

Міністерство оборони Румунії прозвітувало про порушення повітряного простору країни двома об'єктами, якими, найімовірніше, були російські дрони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нічна атака росії: ППО збила 40 дронів
Сьогодні, 09:11
На Волині футбольні ворота впали і розбили голову студенту: хлопець у важкому стані
Сьогодні, 08:20
Скільки у Луцьку коштує картопля на ринку
Сьогодні, 07:15
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Василь Пелех
Сьогодні, 05:12
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 24-26 жовтня
Сьогодні, 03:03
Схожі новини
Зеленський готує ще один План: для українців, – ЗМІ Зеленський готує ще один План: для українців, – ЗМІ
23 жовтень, 19:13
Уряд дозволив скасовувати бронювання для підприємств Уряд дозволив скасовувати бронювання для підприємств
23 жовтень, 18:16
«Під час першого польоту тряслися руки»: бійчиня волинської сотки про керування дроном на передовій «Під час першого польоту тряслися руки»: бійчиня волинської сотки про керування дроном на передовій
23 жовтень, 16:08
Лучани провели в останню дорогу Героя В’ячеслава Горюнова Лучани провели в останню дорогу Героя В’ячеслава Горюнова
23 жовтень, 15:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нічна атака росії: ППО збила 40 дронів
Сьогодні, 09:11
 0
На Волині футбольні ворота впали і розбили голову студенту: хлопець у важкому стані
Сьогодні, 08:20
 0
Скільки у Луцьку коштує картопля на ринку
Сьогодні, 07:15
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Василь Пелех
Сьогодні, 05:12
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 24-26 жовтня
Сьогодні, 03:03
 0
Медіа
відео
1/8