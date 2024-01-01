Нічна атака росії: ППО збила 40 дронів

Протиповітряна оборона України збила 40 ворожих безпілотників. Всього Росія запустила 50 ударних дронів.Як повідомили у Повітряних силах, у ніч на 24 жовтня противник атакував Україну двома крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Брянської області та 50-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ та Крим.Станом на 8.30 підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях.Крім того, 7 російських безпілотників локаційно втрачено, 1 – в повітряному просторі України, ще 2 – повернули у напрямку Росії та Білорусі.Ворожі ракети не досягли своїх цілей.Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.Уночі захисники збили довкола Києва близько 10 ударних БпЛА. Тривога тривала 6 годин.Міністерство оборони Румунії прозвітувало про порушення повітряного простору країни двома об'єктами, якими, найімовірніше, були російські дрони.