Росіяни стратили чотирьох українських військових у Селидовому

Росіяни стратили чотирьох українських військових у Селидовому
Російська армія вбила чотирьох військових Національної гвардії України біля Селидового. Українці виконували службово-бойові завдання біля міста. Близько 13:00 6 жовтня ворог розпочав штурм укріплень і захопив українців у полон.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пише LB.ua.

Росіяни допитували полонених – вони зняли це на відео. Полонені були беззбройними і мали поранення.

"Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців", – повідомили в прокуратурі.

Прокурори почали досудове розслідування цього воєнного злочину.

Росіяни систематично страчують захоплених в полон українських бійців. 1 жовтня з'явилися дані про наймасовішу страту: ворог убив 16 українців на Покровському напрямку.

21 жовтня стало відомо про вбивство ще двох військових у районі Селидового. Загалом відомо про понад 100 убивств полонених.

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Теги: Україна, росія, війна
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Коментарі 3
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ганьба зажерливо-ненаситним трикратно крадущим 100%непроіндексовані пенсії паразитуючим нелігетимним узурпатором-попрошайкою бандитом зеленським з зе-клоунячими капіталістами верховної зРади!!!
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модератор підор
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