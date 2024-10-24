Росіяни стратили чотирьох українських військових у Селидовому





Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пише



Росіяни допитували полонених – вони зняли це на відео. Полонені були беззбройними і мали поранення.



"Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців", – повідомили в прокуратурі.



Прокурори почали досудове розслідування цього воєнного злочину.



Росіяни систематично страчують захоплених в полон українських бійців. 1 жовтня з'явилися дані про наймасовішу страту: ворог убив 16 українців на Покровському напрямку.



21 жовтня стало відомо про вбивство ще двох військових у районі Селидового. Загалом відомо про понад 100 убивств полонених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія вбила чотирьох військових Національної гвардії України біля Селидового. Українці виконували службово-бойові завдання біля міста. Близько 13:00 6 жовтня ворог розпочав штурм укріплень і захопив українців у полон.Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пише LB.ua Росіяни допитували полонених – вони зняли це на відео. Полонені були беззбройними і мали поранення."Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців", – повідомили в прокуратурі.Прокурори почали досудове розслідування цього воєнного злочину.Росіяни систематично страчують захоплених в полон українських бійців. 1 жовтня з'явилися дані про наймасовішу страту: ворог убив 16 українців на Покровському напрямку.21 жовтня стало відомо про вбивство ще двох військових у районі Селидового. Загалом відомо про понад 100 убивств полонених.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію