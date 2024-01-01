Виборює золоті медалі та керує у Луцьку ветеранським хабом: історія воїна, який втратив на війні ноги

Тарас Сасовський — ветеран російсько-української війни. 44-річний захисник пересувається на протезах, бо 15 травня 2023 року у боях під Бахмутом втратив частину обох ніг. Чоловік виборює золоті медалі на спортивних змаганнях та керує у Луцьку ветеранським хабом.



Історією про те, як не здаватися та йти до перемоги Тарас поділився із



Тричі на тиждень Тарас Сасовський тренується у тренажерній залі. Говорить, що важкою атлетикою почав займатися з 15 років.



Через два місяці після поранення повернувся до занять спортом. Говорить, що цьому посприяв його тренер і давній друг Олег Хом'як.



"Олег приїхав до мене в лікарню. Він сказав, що йому дуже не подобається мій фізичний стан. А вже через два дні він привіз килимок для йоги й програму тренувань. Я сповзав з ліжка, щоб тренуватися, Олег мені допомагав, так я почав по-троху відновлюватися", — говорить Тарас.



Повернення до тренажерки після протезування, каже Тарас, стало для нього поверненням до повноцінного життя.



Бо у залі особлива атмосфера та свій гумор. Каже, що спершу було складно, бо не знав, як виконувати деякі види вправ, де залучені ноги.



"Я міг десь тиждень ходити, думав як робити вправу. Але разом з тренером ми придумали, щоб воно було для мене не травмонебезпечне і давало якийсь результат. І я собі довів, що я це можу робити", — розповів ветеран.



Ветеран тренується під контролем заслуженого тренера України Олега Хом'яка, який з 2005 року допомагає займатися людям з інвалідністю.



Олег Хом'як розповів, що ніякого жалю чи потурання під час тренувань до Тараса Сасовського немає. Він тренується на рівні з усіма та навіть і більше.



"Те, що війна зробила з його ногами, йому абсолютно не заважає за будь-якої погоди прийти на тренування. Він впертий, наполегливий, він знає для чого це робить. Як результат — їздить щомісяця на змагання", — каже тренер.



З грудня 2024 року Тарас приєднався до проєкту "Звитяга нескорених", який запровадила федерація стронгмену України. Це змагання між ветеранами війни.



В результаті відбору Тарас Сасовський увійшов до національної збірної України Strong Spirits Games 2024, яка 15 жовтня 2024 року виборола перемогу на міжнародному чемпіонаті в Іспанії. Участь в ньому брали ветерани зі США, Естонії, Ірландії та Нідерландів.



"Є спортзали, які готові безплатно тренувати наших ветеранів по цьому проєкту. Я їжджу, виступаю, все класно. За цей рік в мене відбулося 4 чи 5 змагань. Точно вже й не пам'ятаю", — розповідає Тарас Сасовський.



У жовтні 2023 року Тараса Сасовського призначили радником Луцького міського голови з питань роботи з ветеранами. А в серпні 2024 року він став керівником комунального ветеранського хабу.



Рішенням Луцької міської ради під ці потреби визначили колишнє приміщення дитячого садка на вулиці Сергія Климчука, що в мікрорайоні ЛПЗ.



"Будівля зараз занедбана. Але на виході проєкт її реконструкції. Ми плануємо, що усе буде готове через рік. Хлопцям і дівчатам, які повертаються потрібно мати певний свій простір, де вони зможуть елементарно побачитися зі своїми однодумцями", — говорить ветеран.



Зі слів Тараса Сасовського, приміщення хабу буде повністю пристосоване для бійців з інвалідністю. Біля будівлі планують облаштувати альтанки, дитячий майданчик та великий критий павільйон для проведення спортивних заходів.



У хабі працюватимуть орієнтовно 25 людей, зокрема, юристи, психологи та водій. Буде авто, що працюватиме як соціальне таксі для ветеранів. Поки що Тарас Сасовський проводить прийом ветеранів у Луцькій міській раді.



"Приходять хлопці й дівчата із запитаннями, як оформити статус "Учасника бойових дій" чи отримати якісь соціальні пільги. Ми намагаємося задовільнити усі їхні потреби", — говорить керівник хабу.



Як розповів Тарас Сасовський, поки що він залишив наміри повернутися на військову службу як інструктор. Бо в підрозділі, куди він хотів потрапити йому поки що відмовили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанин— ветеран російсько-української війни. 44-річний захисник пересувається на протезах, бо 15 травня 2023 року у боях під Бахмутом втратив частину обох ніг. Чоловік виборює золоті медалі на спортивних змаганнях та керує у Луцьку ветеранським хабом.Історією про те, як не здаватися та йти до перемоги Тарас поділився із Суспільним Тричі на тиждень Тарас Сасовський тренується у тренажерній залі. Говорить, що важкою атлетикою почав займатися з 15 років.Через два місяці після поранення повернувся до занять спортом. Говорить, що цьому посприяв його тренер і давній друг"Олег приїхав до мене в лікарню. Він сказав, що йому дуже не подобається мій фізичний стан. А вже через два дні він привіз килимок для йоги й програму тренувань. Я сповзав з ліжка, щоб тренуватися, Олег мені допомагав, так я почав по-троху відновлюватися", — говорить Тарас.Повернення до тренажерки після протезування, каже Тарас, стало для нього поверненням до повноцінного життя.Бо у залі особлива атмосфера та свій гумор. Каже, що спершу було складно, бо не знав, як виконувати деякі види вправ, де залучені ноги."Я міг десь тиждень ходити, думав як робити вправу. Але разом з тренером ми придумали, щоб воно було для мене не травмонебезпечне і давало якийсь результат. І я собі довів, що я це можу робити", — розповів ветеран.Ветеран тренується під контролем заслуженого тренера України Олега Хом'яка, який з 2005 року допомагає займатися людям з інвалідністю.Олег Хом'як розповів, що ніякого жалю чи потурання під час тренувань до Тараса Сасовського немає. Він тренується на рівні з усіма та навіть і більше."Те, що війна зробила з його ногами, йому абсолютно не заважає за будь-якої погоди прийти на тренування. Він впертий, наполегливий, він знає для чого це робить. Як результат — їздить щомісяця на змагання", — каже тренер.З грудня 2024 року Тарас приєднався до проєкту "Звитяга нескорених", який запровадила федерація стронгмену України. Це змагання між ветеранами війни.В результаті відбору Тарас Сасовський увійшов до національної збірної України Strong Spirits Games 2024, яка 15 жовтня 2024 року виборола перемогу на міжнародному чемпіонаті в Іспанії. Участь в ньому брали ветерани зі США, Естонії, Ірландії та Нідерландів."Є спортзали, які готові безплатно тренувати наших ветеранів по цьому проєкту. Я їжджу, виступаю, все класно. За цей рік в мене відбулося 4 чи 5 змагань. Точно вже й не пам'ятаю", — розповідає Тарас Сасовський.У жовтні 2023 року Тараса Сасовського призначили радником Луцького міського голови з питань роботи з ветеранами. А в серпні 2024 року він став керівником комунального ветеранського хабу.Рішенням Луцької міської ради під ці потреби визначили колишнє приміщення дитячого садка на вулиці Сергія Климчука, що в мікрорайоні ЛПЗ."Будівля зараз занедбана. Але на виході проєкт її реконструкції. Ми плануємо, що усе буде готове через рік. Хлопцям і дівчатам, які повертаються потрібно мати певний свій простір, де вони зможуть елементарно побачитися зі своїми однодумцями", — говорить ветеран.Зі слів Тараса Сасовського, приміщення хабу буде повністю пристосоване для бійців з інвалідністю. Біля будівлі планують облаштувати альтанки, дитячий майданчик та великий критий павільйон для проведення спортивних заходів.У хабі працюватимуть орієнтовно 25 людей, зокрема, юристи, психологи та водій. Буде авто, що працюватиме як соціальне таксі для ветеранів. Поки що Тарас Сасовський проводить прийом ветеранів у Луцькій міській раді."Приходять хлопці й дівчата із запитаннями, як оформити статус "Учасника бойових дій" чи отримати якісь соціальні пільги. Ми намагаємося задовільнити усі їхні потреби", — говорить керівник хабу.Як розповів Тарас Сасовський, поки що він залишив наміри повернутися на військову службу як інструктор. Бо в підрозділі, куди він хотів потрапити йому поки що відмовили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію