Атака росії: на Хмельниччині пошкоджені багатоповерхівка, готель та бібліотека
Сьогодні, 11:36
Сьогодні вранці, 24 жовтня, під час повітряної тривоги на Хмельниччині збили 8 ворожих БПЛА типу «Shahed».
Як повідомили у Хмельницькій ОВА, унаслідок атаки пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Триває робота з розбирання конструкцій.
Також через обстріл пошкоджено дах готелю та нежитлове приміщення. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одній із бібліотек області.
Одна особа отримала незначні ушкодження.
Протиповітряна оборона України сьогодні збила 40 ворожих безпілотників. Всього Росія запустила 50 ударних дронів та ракети.
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Як повідомили у Хмельницькій ОВА, унаслідок атаки пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Триває робота з розбирання конструкцій.
Також через обстріл пошкоджено дах готелю та нежитлове приміщення. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одній із бібліотек області.
Одна особа отримала незначні ушкодження.
Протиповітряна оборона України сьогодні збила 40 ворожих безпілотників. Всього Росія запустила 50 ударних дронів та ракети.
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