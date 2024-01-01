Атака росії: на Хмельниччині пошкоджені багатоповерхівка, готель та бібліотека

Атака росії: на Хмельниччині пошкоджені багатоповерхівка, готель та бібліотека
Сьогодні вранці, 24 жовтня, під час повітряної тривоги на Хмельниччині збили 8 ворожих БПЛА типу «Shahed».

Як повідомили у Хмельницькій ОВА, унаслідок атаки пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Триває робота з розбирання конструкцій.

Також через обстріл пошкоджено дах готелю та нежитлове приміщення. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одній із бібліотек області.

Одна особа отримала незначні ушкодження.

Протиповітряна оборона України сьогодні збила 40 ворожих безпілотників. Всього Росія запустила 50 ударних дронів та ракети.

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Теги: Україна, росія, війна
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