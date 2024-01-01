Атака росії: на Хмельниччині пошкоджені багатоповерхівка, готель та бібліотека





Як повідомили у Хмельницькій ОВА, унаслідок атаки пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Триває робота з розбирання конструкцій.



Також через обстріл пошкоджено дах готелю та нежитлове приміщення. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одній із бібліотек області.



Одна особа отримала незначні ушкодження.



Протиповітряна оборона України сьогодні збила 40 ворожих безпілотників. Всього Росія запустила 50 ударних дронів та ракети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 24 жовтня, під час повітряної тривоги на Хмельниччині збили 8 ворожих БПЛА типу «Shahed».Як повідомили у Хмельницькій ОВА, унаслідок атаки пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Триває робота з розбирання конструкцій.Також через обстріл пошкоджено дах готелю та нежитлове приміщення. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одній із бібліотек області.Одна особа отримала незначні ушкодження.Протиповітряна оборона України сьогодні збила 40 ворожих безпілотників. Всього Росія запустила 50 ударних дронів та ракети.

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