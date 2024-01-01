На Волині горіли житловий будинок, хата-пустка та господарська споруда

23 жовтня на території області трапилося 4 пожежі в житловому секторі, усі загоряння ліквідовані силами рятувальників, потерпілих те жертв немає.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.23 жовтня уночі, імовірно, через коротке замикання електромережі, трапилася пожежа в дерев'яній господарській споруді в с. Соф'янівка Маневицької громади. Горіння, що охопило покрівлю й поширилося на стіни, ліквідували рятувальники 13 ДПРЧ селища Маневичі та працівники місцевої пожежної охорони с. Троянівка.Надвечір в с. Кримне на Ковельщині виникла пожежа в дерев'яному житловому будинку. На місці події працювали рятувальники 16 ДПРЧ селища Стара Вижівка, місцеві команди сіл Кримне і Любохини, які прибули за викликом о 18:43. Горіння ліквідували о 19:21. За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.О 22:49 рятувальники 2 ДПРЧ м. Луцька та працівники місцевої пожежної охорони сіл Чаруків і Сенкевичівка ліквідували пожежу в дерев'яній хаті-пустці в с. Городище-2 Луцького району. Причину пожежі з'ясовують.