На Волині горіли житловий будинок, хата-пустка та господарська споруда

На Волині горіли житловий будинок, хата-пустка та господарська споруда
23 жовтня на території області трапилося 4 пожежі в житловому секторі, усі загоряння ліквідовані силами рятувальників, потерпілих те жертв немає.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

23 жовтня уночі, імовірно, через коротке замикання електромережі, трапилася пожежа в дерев'яній господарській споруді в с. Соф'янівка Маневицької громади. Горіння, що охопило покрівлю й поширилося на стіни, ліквідували рятувальники 13 ДПРЧ селища Маневичі та працівники місцевої пожежної охорони с. Троянівка.

Надвечір в с. Кримне на Ковельщині виникла пожежа в дерев'яному житловому будинку. На місці події працювали рятувальники 16 ДПРЧ селища Стара Вижівка, місцеві команди сіл Кримне і Любохини, які прибули за викликом о 18:43. Горіння ліквідували о 19:21. За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

О 22:49 рятувальники 2 ДПРЧ м. Луцька та працівники місцевої пожежної охорони сіл Чаруків і Сенкевичівка ліквідували пожежу в дерев'яній хаті-пустці в с. Городище-2 Луцького району. Причину пожежі з'ясовують.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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