На Волині затримали торговця боєприпасами

На Волині затримали торговця боєприпасами
У Маневичах оперативники викрили торговця боєприпасами.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Задокументували злочинну діяльність волинянина співробітники кримінальної поліції Маневич у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до семи років позбавлення волі.

23 жовтня, маневицькі оперативники, за підтримки співробітників управління карного розшуку, затримали фігуранта під час чергового продажу боєприпасів – корпусу гранати Ф-1 та запалу до неї.

На місці працювали спеціалісти управління вибухотехнічної служби ГУНП. Боєприпаси вилучили та направили на дослідження.

Зловмисником виявився раніше судимий 41-річний житель цього населеного пункту.

Правопорушника затримали в прядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури, йому буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
На Волині затримали торговця боєприпасами

Досудове розслідування триває.

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Теги: Маневиччина, боєприпаси
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