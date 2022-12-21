На Волині 29-річний чоловік під час конфлікту вбив свого знайомого

На Волині 29-річний чоловік під час конфлікту вбив свого знайомого
На Волині поліцейські затримали фігуранта, який наніс смертельні ушкодження знайомому.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Трагедія трапилась у Камінь-Каширському 18 жовтня.

До поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що виявив без ознак життя 55-річного сусіда. В оселі були хаос, безлад та сліди боротьби.

Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала через нанесення тілесного ушкодження, ймовірно, ніжкою від стола, адже на предметі були сліди крові.

Поліцейські розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити причетного, а саме, опитували очевидців та свідків, переглядали камери спостереження, прочісували територію, аби розкрити цей зухвалий злочин в якнайкоротші терміни.

23 жовтня у Камінь-Каширському затримали причетного: ним виявився 29-річний знайомий потерпілого, мешканець сусіднього села. Чоловіки випивали, і в якийсь момент між ними виник конфлікт на побутовій основі. Тож молодик відірвав ніжку стола, наніс тілесне ушкодження, яке виявилось смертельним, та втік.

Завдяки злагодженим діям камінь-каширських поліцейських та управління карного розшуку ГУНП він понесе покарання за скоєне.

За процесуального керівництва прокуратури, йому оголосять підозру за ч.2 ст.121 Кримінального Кодексу України.


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Теги: Волинь, вбивство, поліція
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