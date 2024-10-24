Зеленський не планує підписувати законопроєкт про переведення годинників, – ЗМІ

Володимир Зеленський не планує підписувати законопроєкт, який скасовує сезонне переведення годинників. У ніч на неділю, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час – стрілки годинників переведуть на годину назад.



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За словами джерела видання, Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, за яким Україна у ніч на 27 жовтня мала б перейти на зимовий час і, який скасовує подальші переведення.



Проєкт закону скасовує сезонне переведення годинників. Депутати підтримали його в другому читанні 16 липня. Відповідно до нього, в останню неділю жовтня Україна перейде на зимовий час востаннє і має на ньому лишитися.



Законопроєкт у серпні направили на підпис президенту, але він досі його не підписав.



Співрозмовник в президентській команді повідомив, що цей закон так і не підпишуть.



Автором законопроєкту був спікер парламенту Руслан Стефанчук.



16 липня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.



Академія наук вищої школи закликала Зеленського ветувати цей закон – зокрема, через збільшення витрат електроенергії.



Водночас у Національній академії наук України підтримали скасування переведення годинників на "літній час".



Довкола переведення годинника роками точаться дискусії. Критики зимового часу кажуть, якщо залишити його, у літні ночі сонце світитиме зайву годину, коли всі ще сплять. Ті, хто проти літнього, говорять, що з ним взимку доведеться вставати затемна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентне планує підписувати законопроєкт, який скасовує сезонне переведення годинників. У ніч на неділю, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час – стрілки годинників переведуть на годину назад.Про це пише Українська правда з посиланням на ВВС.За словами джерела видання, Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, за яким Україна у ніч на 27 жовтня мала б перейти на зимовий час і, який скасовує подальші переведення.Проєкт закону скасовує сезонне переведення годинників. Депутати підтримали його в другому читанні 16 липня. Відповідно до нього, в останню неділю жовтня Україна перейде на зимовий час востаннє і має на ньому лишитися.Законопроєкт у серпні направили на підпис президенту, але він досі його не підписав.Співрозмовник в президентській команді повідомив, що цей закон так і не підпишуть.Автором законопроєкту був спікер парламенту16 липня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.Академія наук вищої школи закликала Зеленського ветувати цей закон – зокрема, через збільшення витрат електроенергії.Водночас у Національній академії наук України підтримали скасування переведення годинників на "літній час".Довкола переведення годинника роками точаться дискусії. Критики зимового часу кажуть, якщо залишити його, у літні ночі сонце світитиме зайву годину, коли всі ще сплять. Ті, хто проти літнього, говорять, що з ним взимку доведеться вставати затемна.

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