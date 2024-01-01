Затримали 23-річного наркозбувача, який перекинув психотропні речовини на територію ізолятора у Луцьку

Затримали 23-річного наркозбувача, який перекинув психотропні речовини на територію ізолятора у Луцьку
Слідчі Луцького районного управління поліції оголосили про підозру наркозбувачу.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Задокументували протиправну діяльність ділка поліцейські управління боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками оперативної групи державної установи "Луцький слідчий ізолятор".

Під час оперативних заходів поліцейські затримали 32-річного жителя Камінь-Каширського, який перекинув психотропні речовини на територію ізолятора у Луцьку, близько 20 грам. Крім того, при ньому виявили ще 5 грамів амфетаміну. Усе за цінами «чорного» ринку вартує близько 20 тисяч гривень.
Затримали 23-річного наркозбувача, який перекинув психотропні речовини на територію ізолятора у Луцьку

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Луцького РУП оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу. Далі фігуранту обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.
Затримали 23-річного наркозбувача, який перекинув психотропні речовини на територію ізолятора у Луцьку
Затримали 23-річного наркозбувача, який перекинув психотропні речовини на територію ізолятора у Луцьку

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Теги: наркотики, Луцьк, ізолятор
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